Во Франции совершили новое дерзкое ограбление - РИА Новости, 02.11.2025
07:00 02.11.2025 (обновлено: 16:00 02.11.2025)
Во Франции совершили новое дерзкое ограбление
Во Франции совершили новое дерзкое ограбление
Шестеро преступников ограбили лабораторию по обработке драгоценных металлов на заводе кампании Pourquery Laboratory в Лионе, сообщает издание Le Progres. РИА Новости, 02.11.2025
в мире
лион
франция
париж
Во Франции совершили новое дерзкое ограбление

Le Progres: из лаборатории в Лионе украли драгметаллы на 12 миллионов евро

Момент ограбления лаборатории по обработке драгоценных металлов на заводе кампании Pourquery Laboratory в Лионе. Кадр видео очевидца
Момент ограбления лаборатории по обработке драгоценных металлов на заводе кампании Pourquery Laboratory в Лионе. Кадр видео очевидца
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Шестеро преступников ограбили лабораторию по обработке драгоценных металлов на заводе кампании Pourquery Laboratory в Лионе, сообщает издание Le Progres.
Нападение произошло в минувший четверг. По свидетельству очевидцев, грабители, приехавшие на автомобиле с мигалкой, выбили два окна в лаборатории с помощью взрывчатки.
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Во Франции не нашли украденные из Лувра драгоценности в ходе задержания
30 октября, 10:34
«
"Все продолжалось семь минут, на них были желтые повязки. Там было несколько мужчин, может быть, трое или четверо, с автоматами… Мы видели, как они загрузили свой автомобиль, небольшой фургон, прежде чем скрыться", — приводит издание свидетельство очевидцев.
По данным местных властей, в результате нападения пять сотрудников завода получили ранения. Стоимость похищенных драгоценных металлов оценили в 12 миллионов евро.
Позже министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании всех нападавших.
«

"Шесть человек, использовавших взрывчатку при нападении на предприятие по производству драгоценных металлов в Лионе, были арестованы с поличным. Я выражаю признательность Лионской бригаде быстрого реагирования за оперативное вмешательство", — написал министр в своем аккаунте X.

Сотрудники жандармерии Франции - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
СМИ: полиция знала задержанных за кражу драгоценностей Лувра до ограбления
27 октября, 16:58
Ограбление в Лионе произошло спустя всего девять дней после громкого ограбления музея Лувр в Париже. Грабители украли оттуда девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
По данным прокурора Парижа Лор Бекко, на данный момент были задержаны семь подозреваемых в преступлении. Четверым из них были предъявлены обвинения, троих отпустили на свободу.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Ограбление Лувра стало вишенкой на торте проблем Макрона, пишут СМИ
26 октября, 14:37
 
