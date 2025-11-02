Во Франции совершили новое дерзкое ограбление

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Шестеро преступников ограбили лабораторию по обработке драгоценных металлов на заводе кампании Pourquery Laboratory в Лионе, сообщает издание Le Progres.
Нападение произошло в минувший четверг. По свидетельству очевидцев, грабители, приехавшие на автомобиле с мигалкой, выбили два окна в лаборатории с помощью взрывчатки.
«
"Все продолжалось семь минут, на них были желтые повязки. Там было несколько мужчин, может быть, трое или четверо, с автоматами… Мы видели, как они загрузили свой автомобиль, небольшой фургон, прежде чем скрыться", — приводит издание свидетельство очевидцев.
По данным местных властей, в результате нападения пять сотрудников завода получили ранения. Стоимость похищенных драгоценных металлов оценили в 12 миллионов евро.
Позже министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании всех нападавших.
«
"Шесть человек, использовавших взрывчатку при нападении на предприятие по производству драгоценных металлов в Лионе, были арестованы с поличным. Я выражаю признательность Лионской бригаде быстрого реагирования за оперативное вмешательство", — написал министр в своем аккаунте X.
Ограбление в Лионе произошло спустя всего девять дней после громкого ограбления музея Лувр в Париже. Грабители украли оттуда девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
По данным прокурора Парижа Лор Бекко, на данный момент были задержаны семь подозреваемых в преступлении. Четверым из них были предъявлены обвинения, троих отпустили на свободу.
