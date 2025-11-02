Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по технике ВСУ, перевозимой наемниками под Одессой - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 02.11.2025 (обновлено: 10:02 02.11.2025)
ВС России нанесли удары по технике ВСУ, перевозимой наемниками под Одессой
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли в Одесской области удары по тяжелой технике, которую переправляли румынские наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Красиво прилетело в Килию. Там румыны настроили переправу для тяжелой техники и гнали ее бандеровцам. Собирали кучку, чтобы вывозить сразу много, вот в эту кучку и прилетело. Говорят, <…> там было пару систем ПВО", — сказал он.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Едва заметны". Чем российские бойцы удивили ВСУ
08:00
Кроме того, российские военные поразили цели и в других областях Украины, добавил подпольщик. Так, в Черниговской области под удар попали позиции техники, базы пополнения и радиолокационные станции, в Сумской — военные склады, позиции ПВО и командные пункты, а в Харьковской — ремонтная площадка ВСУ.
Лебедев рассказал также, что в Херсоне и Запорожье удары наносились по объектам снабжения и логистики ВСУ, в пригороде Запорожья — по промышленному объекту, где собирали беспилотники, а в Павлограде — по инфраструктуре, объектам логистики и производственным площадкам в зоне железнодорожного узла.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
