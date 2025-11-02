https://ria.ru/20251102/odessa-2052476489.html
ВС России нанесли удары по технике ВСУ, перевозимой наемниками под Одессой
ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли в Одесской области удары по тяжелой технике, которую переправляли румынские наемники, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Красиво прилетело в Килию. Там румыны настроили переправу для тяжелой техники и гнали ее бандеровцам. Собирали кучку, чтобы вывозить сразу много, вот в эту кучку и прилетело. Говорят, <…> там было пару систем ПВО", — сказал он.
Кроме того, российские военные поразили цели и в других областях Украины
, добавил подпольщик. Так, в Черниговской области
под удар попали позиции техники, базы пополнения и радиолокационные станции, в Сумской — военные склады, позиции ПВО и командные пункты, а в Харьковской — ремонтная площадка ВСУ
.
Лебедев
рассказал также, что в Херсоне
и Запорожье
удары наносились по объектам снабжения и логистики ВСУ, в пригороде Запорожья — по промышленному объекту, где собирали беспилотники, а в Павлограде
— по инфраструктуре, объектам логистики и производственным площадкам в зоне железнодорожного узла.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.