ВС России нанесли удары по технике ВСУ, перевозимой наемниками под Одессой

"Красиво прилетело в Килию . Там румыны настроили переправу для тяжелой техники и гнали ее бандеровцам. Собирали кучку, чтобы вывозить сразу много, вот в эту кучку и прилетело. Говорят, <…> там было пару систем ПВО", — сказал он.