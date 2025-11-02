Рейтинг@Mail.ru
22:17 02.11.2025
ОАЭ и США договорились ускорить сотрудничество в области энергетики и ИИ
ОАЭ и США договорились ускорить сотрудничество в области энергетики и ИИ
2025-11-02T22:17:00+03:00
2025-11-02T22:17:00+03:00
в мире
оаэ
сша
абу-даби
мухаммед бен заид аль нахайян
дональд трамп
oracle corporation
cisco systems, inc.
в мире, оаэ, сша, абу-даби, мухаммед бен заид аль нахайян, дональд трамп, oracle corporation, cisco systems, inc.
В мире, ОАЭ, США, Абу-Даби, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Дональд Трамп, Oracle Corporation, Cisco Systems, Inc.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
ДУБАЙ, 2 ноя - РИА Новости. ОАЭ и США подписали меморандум о взаимопонимании об ускорении сотрудничества в области энергетики и искусственного интеллекта (ИИ) для стимулирования промышленной трансформации и экономического роста, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
Соглашение было подписано в ходе встречи президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Абу-Даби с американским министром внутренних дел, главой совета по энергетическому доминированию США Дагом Бургумом. Отмечается, что Бургум прибыл в ОАЭ, чтобы принять участие в нефтегазовой выставке ADIPEC, которая пройдет в Абу-Даби с 3 по 6 ноября.
"Целью сотрудничества является достижение скачка в промышленных процессах, планировании производства и логистике, укрепление долгосрочной конкурентоспособности и устойчивости за счет использования потенциала искусственного интеллекта, повышения энергоэффективности, управления интеллектуальными сетями, обеспечения прогностического обслуживания и совершенствования систем накопления энергии", - сообщает WAM.
Соглашение также охватывает использование ИИ в робототехнике, материаловедении и автоматизации, а также техническое и исследовательское сотрудничество и обмен знаниями.
В ходе визита президента США Дональда Трампа в ОАЭ в мае было объявлено о планах по созданию в Абу-Даби совместного кластера для обработки данных ИИ мощностью 5 гигаватт. В столичном эмирате стартовало строительство первого за пределами США центра обработки данных ИИ-альянса Stargate при участии эмиратской компании G42, американских технологических гигантов OpenAI, Oracle, NVIDIA и Cisco, а также японского инвест-банка SoftBank Group.
