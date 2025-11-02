ОАЭ и США договорились ускорить сотрудничество в области энергетики и ИИ

"Целью сотрудничества является достижение скачка в промышленных процессах, планировании производства и логистике, укрепление долгосрочной конкурентоспособности и устойчивости за счет использования потенциала искусственного интеллекта, повышения энергоэффективности, управления интеллектуальными сетями, обеспечения прогностического обслуживания и совершенствования систем накопления энергии", - сообщает WAM.

Соглашение также охватывает использование ИИ в робототехнике, материаловедении и автоматизации, а также техническое и исследовательское сотрудничество и обмен знаниями.