Власти Молдавии отказываются признавать свои ошибки, заявил Новак

КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии отказываются признавать свои ошибки и перекладывают ответственность на других представителей общества, считает депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Григорий Новак.

"Будущему правительству предстоит столкнуться с тяжелой и далекой от предвыборных обещаний реальностью. Власть не готова признавать собственные ошибки и продолжает перекладывать ответственность на другие группы общества – от фермеров и адвокатов до пенсионеров и Церкви", - заявил Новак журналистам.

По его словам, правительству нужно обратить внимание на серьезные проблемы: нарушение прав человека и незаконные задержания, вмешательство политиков в систему юстиции, рост наркопреступности и доступ детей к дешевым наркотикам.

"Представители нынешней власти уже много лет участвуют в управлении государством в различных политических конфигурациях и несут ответственность за происходящее. Мы хотим жить в нормальном государстве, где работает правосудие, социальная и медицинская система. Это возможно только тогда, когда власть не боится признавать ошибки и действовать честно", – добавил Новак.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.