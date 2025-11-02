Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии отказываются признавать свои ошибки, заявил Новак - РИА Новости, 02.11.2025
20:17 02.11.2025
Власти Молдавии отказываются признавать свои ошибки, заявил Новак
Власти Молдавии отказываются признавать свои ошибки, заявил Новак

Новак: власти Молдавии не признают свои ошибки, а перекладывают вину на других

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии отказываются признавать свои ошибки и перекладывают ответственность на других представителей общества, считает депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Григорий Новак.
"Будущему правительству предстоит столкнуться с тяжелой и далекой от предвыборных обещаний реальностью. Власть не готова признавать собственные ошибки и продолжает перекладывать ответственность на другие группы общества – от фермеров и адвокатов до пенсионеров и Церкви", - заявил Новак журналистам.
По его словам, правительству нужно обратить внимание на серьезные проблемы: нарушение прав человека и незаконные задержания, вмешательство политиков в систему юстиции, рост наркопреступности и доступ детей к дешевым наркотикам.
"Представители нынешней власти уже много лет участвуют в управлении государством в различных политических конфигурациях и несут ответственность за происходящее. Мы хотим жить в нормальном государстве, где работает правосудие, социальная и медицинская система. Это возможно только тогда, когда власть не боится признавать ошибки и действовать честно", – добавил Новак.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
