Такое не прощают. США запустили роковой для НАТО процесс

© AP Photo / Markus Schreiber Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Американские войска перебрасывают из Европы ближе к границам Китая. Пока речь идет о нескольких сотнях человек, но этого оказалось достаточно, чтобы окончательно развеять атмосферу доверия внутри НАТО. Североатлантический альянс уже никогда не будет прежним, и Евросоюз пока не знает, как это пережить. Что происходит в Старом Свете — в материале РИА Новости.

Пора на море

Из Румынии выводят 700 американских военных, в основном с авиабазы Михаил Когэлничану, сообщил министр обороны Йонуц Моштяну. Базы Девеселу и Кымпия-Турзий пока не тронут.

© AP Photo / Vadim Ghirda Американские военные во время учения НАТО в Румынии © AP Photo / Vadim Ghirda Американские военные во время учения НАТО в Румынии

"На встрече руководителей военных ведомств стран НАТО в Брюсселе глава Пентагона Пит Хегсет уведомил европейских партнеров о том, что теперь <...> США намерены уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону", — пояснил чиновник.

И подчеркнул, что Бухарест отдельно проинформировали "об изменении численности американских войск, дислоцированных на восточном фланге НАТО, в рамках процесса пересмотра глобального позиционирования военных сил США", связанного с "новыми приоритетами Белого дома". "Около тысячи останутся у нас в качестве гарантии обязательств Вашингтона по региональной безопасности", — заключил Моштяну.

Также в Пентагоне готовятся сократить военное присутствие в Болгарии, Словакии и Венгрии. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заверил союзников в приверженности европейской безопасности. В том числе Вашингтон продолжит поддерживать программу "Восточный страж" — укрепление восточных рубежей ЕС, которым якобы угрожает Россия. Но в Брюсселе очень встревожились.

© Фото : NATO Photo / WO2 Dan Harmer GBR Army Совместные учения войск НАТО в Румынии © Фото : NATO Photo / WO2 Dan Harmer GBR Army Совместные учения войск НАТО в Румынии

В годы холодной войны в Европе было до 500 тысяч американских солдат. Сейчас — 84 тысячи, больше всего в Германии (35 тысяч) и Польше (десять тысяч). В Варшаве надеются, что сокращения их не коснутся.

"Нас, в отличие от Румынии, ни о чем таком не предупреждали", — подчеркнул министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Всегда готов

В команде Дональда Трампа никогда не скрывали, что одна из задач новой администрации — переброска войск из Восточной Европы поближе к Китаю. Еще в октябре 2022-го, при Джо Байдене, в Вашингтоне приняли Стратегию нацбезопасности, в которой Россия признавалась одной из актуальных угроз наравне с Ираном и КНДР, а КНР — "самым весомым и системным вызовом национальной безопасности".

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге

В Пентагоне оправдываются: вывод войск из Европы — это не ослабление НАТО, а свидетельство усиления ЕС из-за того, что Трамп добился от союзников увеличения расходов на оборону.

Кроме того, в 2026-м США собираются разместить в Германии ракеты Tomahawk дальностью до 2,5 тысячи километров, многоцелевые SM-6 (370-480 километров) и перспективные гиперзвуковые ударные системы в неядерном оснащении. Это запланировали тоже при Байдене, Трамп не возражал.

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III Запуск крылатой ракеты Tomahawk © Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III Запуск крылатой ракеты Tomahawk

А вот ему сейчас возражают. В частности, ряд конгрессменов от Республиканской партии считают, что США должны, наоборот, наращивать силы в Европе на фоне украинского кризиса.

По словам представителя Еврокомиссии Томы Ренье, решение Пентагона никак не повлияет на реализацию первой части "Восточного стража". А министр обороны Франции Катрин Вортен сообщила, что Париж увеличит свою группировку в Румынии с 1300 до 3000 человек.

Станет лучше

Замдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов отметил в беседе с РИА Новости: хотя сокращение контингента на 700 человек — чисто "косметическое", для политики это знаковое событие.

© AP Photo / Vadim Ghirda Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния © AP Photo / Vadim Ghirda Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния

"Трамп говорил, что хочет урегулировать российско-украинский конфликт и затем перебросить американские войска ближе к Китаю. Как видим, с первым пунктом у него пока не получается, но на второй это не повлияло. Его администрация не верит в "российскую угрозу", поэтому придерживается собственной стратегии. К тому же в Белом доме полагают, что Европа способна самостоятельно противостоять Москве", — уточнил эксперт.

И добавил: для России это хоть и небольшое, но ослабление опасности, исходящей от НАТО. Конечно, ЕС перевооружается и в целом настроен агрессивно, но американцы постепенно отходят в сторону.

Замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина считает тревоги Брюсселя вполне обоснованными.

"Трамп действует в соответствии с "Проектом 2025", опубликованным еще в 2023-м. Правда, если раньше его администрация считала, что может вообще "развестись" с ЕС, то теперь так вопрос не стоит. Окончательного разрыва не будет, но и прежнего доверия тоже", — подчеркнула она в разговоре с РИА Новости.