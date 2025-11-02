При нападении в поезде в Англии пострадали десять человек

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Десять человек пострадали при нападении неизвестных с ножами в поезде на востоке Англии, сообщила британская транспортная полиция.

"Десять человек были госпитализированы, девять из них, предположительно, получили ранения, опасные для жизни. Один из них проходит лечение в связи ранениями, не представляющими угрозы для жизни. Погибших нет", - говорится в заявлении на официальном портале полиции.