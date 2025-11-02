Рейтинг@Mail.ru
При нападении в поезде в Англии пострадали десять человек
04:25 02.11.2025
При нападении в поезде в Англии пострадали десять человек
При нападении в поезде в Англии пострадали десять человек - РИА Новости, 02.11.2025
При нападении в поезде в Англии пострадали десять человек
Десять человек пострадали при нападении неизвестных с ножами в поезде на востоке Англии, сообщила британская транспортная полиция. РИА Новости, 02.11.2025
При нападении в поезде в Англии пострадали десять человек

При нападении с ножами в поезде на востоке Англии пострадали десять человек

Вертолет медицинской службы Великобритании
Вертолет медицинской службы Великобритании
CC BY 2.0 / Rosedale7175 / Eurocopter MBB-BK 117 C-1
Вертолет медицинской службы Великобритании . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Десять человек пострадали при нападении неизвестных с ножами в поезде на востоке Англии, сообщила британская транспортная полиция.
Телеканал Sky News ранее сообщал, что двое подозреваемых в нападении задержаны.
"Десять человек были госпитализированы, девять из них, предположительно, получили ранения, опасные для жизни. Один из них проходит лечение в связи ранениями, не представляющими угрозы для жизни. Погибших нет", - говорится в заявлении на официальном портале полиции.
Отмечается, что в расследовании происшествия задействованы контртеррористические подразделения полиции.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Стармер назвал ужасающим нападение с ножами на людей в поезде
