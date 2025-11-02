https://ria.ru/20251102/napadenie-2052460392.html
При нападении в поезде в Англии пострадали десять человек
Десять человек пострадали при нападении неизвестных с ножами в поезде на востоке Англии, сообщила британская транспортная полиция. РИА Новости, 02.11.2025
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Десять человек пострадали при нападении неизвестных с ножами в поезде на востоке Англии, сообщила британская транспортная полиция.
Телеканал Sky News ранее сообщал, что двое подозреваемых в нападении задержаны.
"Десять человек были госпитализированы, девять из них, предположительно, получили ранения, опасные для жизни. Один из них проходит лечение в связи ранениями, не представляющими угрозы для жизни. Погибших нет", - говорится в заявлении на официальном портале полиции.
Отмечается, что в расследовании происшествия задействованы контртеррористические подразделения полиции.