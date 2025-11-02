Рейтинг@Mail.ru
Стармер назвал ужасающим нападение с ножами на людей в поезде - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:29 02.11.2025 (обновлено: 06:17 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/napadenie-2052451849.html
Стармер назвал ужасающим нападение с ножами на людей в поезде
Стармер назвал ужасающим нападение с ножами на людей в поезде - РИА Новости, 02.11.2025
Стармер назвал ужасающим нападение с ножами на людей в поезде
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ужасающим нападение с ножами в поезде, в результате которого несколько человек пострадали. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T01:29:00+03:00
2025-11-02T06:17:00+03:00
в мире
великобритания
англия
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029915395_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b14eb0fffaf69ee77554408bda20eaed.jpg
https://ria.ru/20251102/angliya-2052449907.html
великобритания
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029915395_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_b72a6611ddd05f707c8d79949a901dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, англия, кир стармер
В мире, Великобритания, Англия, Кир Стармер
Стармер назвал ужасающим нападение с ножами на людей в поезде

Стармер назвал ужасающим нападение с ножами на людей в поезде на востоке Англии

© AP Photo / Leon NealКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Leon Neal
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ужасающим нападение с ножами в поезде, в результате которого несколько человек пострадали.
Ранее в воскресенье телеканал Sky News со ссылкой на полицию сообщал, что два человека задержаны по подозрению в нападении с ножами в поезде на востоке Англии, есть пострадавшие.
"Ужасающий инцидент в поезде близ (Города — Прим. Ред.) Хантингдона вызывает глубокую обеспокоенность. Мои мысли со всеми пострадавшими, и моя благодарность экстренным службам за их реакцию. Всем, кто находится в этом районе, следует следовать советам полиции", — написал Стармер в соцсети X.
Глава МВД Британии Шабана Махмуд также прокомментировала происшествие, подтвердив, что два человека были задержаны полицией. Махмуд добавила, что следит за ходом расследования инцидента.
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
СМИ: в Англии задержали двух человек по подозрению в нападении в поезде
00:56
 
В миреВеликобританияАнглияКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала