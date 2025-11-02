https://ria.ru/20251102/napadenie-2052451849.html
Стармер назвал ужасающим нападение с ножами на людей в поезде
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ужасающим нападение с ножами в поезде, в результате которого несколько человек пострадали. РИА Новости, 02.11.2025
