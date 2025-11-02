Рейтинг@Mail.ru
10:35 02.11.2025
В СФ предложили дать надбавки к зарплате врачам и учителям в приграничье
курская область
россия
айрат гибатдинов
курская область, россия, айрат гибатдинов, общество
Курская область, Россия, Айрат Гибатдинов, Общество
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность введения надбавок к зарплате учителям и врачам, работающим в приграничных регионах, где действует режим контртеррористической операции (КТО), копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас сообщить позицию правительства РФ относительно возможности внедрения в трудовое законодательство дополнительных компенсационных надбавок к заработной плате медицинских работников и сотрудников образовательных организаций (бюджетных учреждений), которые осуществляют трудовую деятельность в субъектах РФ, на территории которых введен правовой режим контртеррористической операции (Белгородская, Брянская и Курская области)", - написал Гибатдинов в обращении.
Сенатор отметил, что в условиях массированных террористических атак со стороны противника на сотрудников медицинских и образовательных учреждений ложится повышенная ответственность. Именно они, добавил парламентарий, берут на себя обязательства по обеспечению работоспособности системы образования и здравоохранения, реализации социально-экономической политики РФ.
"Труд учителей и врачей, самоотверженно исполняющих свои должностные обязанности и отвечающих за жизнь и здоровье других граждан, в том числе несовершеннолетних, должен иметь справедливое вознаграждение, особенно с учетом условий, отклоняющихся от нормальных и сопряженных с реальной угрозой своей жизни и жизни окружающих", - добавил парламентарий.
Курская областьРоссияАйрат ГибатдиновОбщество
 
 
