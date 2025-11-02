Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

В МВД рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мошенники выманивают личные данные россиян под видом звонка от бухгалтера, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

« "Злоумышленники звонят от имени бухгалтера муниципального образования и сообщают о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации. <…> В конце разговора, как бы спохватившись, просят продиктовать паспортные данные якобы для оформления временного пропуска", — говорится в публикации в Telegram-канале

В ведомстве отметили, что чаще всего аферисты пытаются узнать код авторизации из SMS или одноразовый пароль: именно с их помощью реально получить доступ к значимым аккаунтам. При этом паспортных данных для взлома недостаточно, но их используют для создания психологического эффекта.

Затем следует сценарий с участием представителей правоохранительных органов, сообщающих о якобы обнаруженной утечке данных, финансировании террористов или других тяжких обстоятельствах, наступивших из-за того, что паспортные данные попали в руки мошенников.

« "Почему это работает: комбинация официального языка, конкретики (номер кабинета, должность) и ожидания бюрократических процедур снижает бдительность — человек воспринимает просьбу как рутинную служебную формальность", — добавили в управлении.