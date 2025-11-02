Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 02.11.2025 (обновлено: 21:02 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/mvd-2052535631.html
В МВД рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера
В МВД рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера - РИА Новости, 02.11.2025
В МВД рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера
Мошенники выманивают личные данные россиян под видом звонка от бухгалтера, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T18:52:00+03:00
2025-11-02T21:02:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056227_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_84fe192e337babdf3c452d064b0a907f.jpg
https://ria.ru/20251102/moskva-2052499702.html
https://ria.ru/20251102/moshenniki-2052454812.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056227_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b425c18d2079870bc2d621f95c9d4b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Россия
В МВД рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера

МВД: мошенники выманивают данные граждан под видом звонка от бухгалтера

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мошенники выманивают личные данные россиян под видом звонка от бухгалтера, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«
"Злоумышленники звонят от имени бухгалтера муниципального образования и сообщают о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации. <…> В конце разговора, как бы спохватившись, просят продиктовать паспортные данные якобы для оформления временного пропуска", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Москве мошенники выманили у пенсионерки 28 миллионов рублей
Вчера, 14:14
В ведомстве отметили, что чаще всего аферисты пытаются узнать код авторизации из SMS или одноразовый пароль: именно с их помощью реально получить доступ к значимым аккаунтам. При этом паспортных данных для взлома недостаточно, но их используют для создания психологического эффекта.
Затем следует сценарий с участием представителей правоохранительных органов, сообщающих о якобы обнаруженной утечке данных, финансировании террористов или других тяжких обстоятельствах, наступивших из-за того, что паспортные данные попали в руки мошенников.
«
"Почему это работает: комбинация официального языка, конкретики (номер кабинета, должность) и ожидания бюрократических процедур снижает бдительность — человек воспринимает просьбу как рутинную служебную формальность", — добавили в управлении.
Правоохранители также призвали проверять через официальные каналы связи все приглашения.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Раскрыта схема мошенников с депозитом за аренду несуществующих квартир
Вчера, 02:26
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала