В Мурманске прокуратура начала проверку по факту схода пяти вагонов
09:08 02.11.2025
В Мурманске прокуратура начала проверку по факту схода пяти вагонов
происшествия
мурманск
северо-западная транспортная прокуратура
мурманск
происшествия, мурманск, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Мурманск, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Мурманске прокуратура начала проверку по факту схода пяти вагонов

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураПять грузовых вагонов сошли с рельсов в Мурманской области
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Мурманской области
МУРМАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода пяти грузовых вагонов при выполнении маневровых работ в Мурманске, говорится в сообщении ведомства.
"По предварительным данным, 1 ноября на маневровом пути станции Комсомольск-Мурманский с рельсов сошли пять вагонов. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и задержек движения поездов не допущено", - говорится в сообщении.
Мурманская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства. На место происшествия направлен восстановительный поезд.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.
ПроисшествияМурманскСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
