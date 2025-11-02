https://ria.ru/20251102/murmansk-2052474526.html
В Мурманске прокуратура начала проверку по факту схода пяти вагонов
МУРМАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода пяти грузовых вагонов при выполнении маневровых работ в Мурманске, говорится в сообщении ведомства.
"По предварительным данным, 1 ноября на маневровом пути станции Комсомольск-Мурманский с рельсов сошли пять вагонов. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и задержек движения поездов не допущено", - говорится в сообщении.
Мурманская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства. На место происшествия направлен восстановительный поезд.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.