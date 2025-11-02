На юго-западе Москвы сорвался лифт с пассажиром

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Лифт с пассажиром сорвался с 13-го этажа в жилом доме на юго-западе Москвы, рассказала РИА Новости жительница дома.

По словам собеседницы агентства, все произошло около 11 часов утра в многоэтажке на юго-западе Москвы

"Мы не знаем точную причину, по которой это произошло. По словам лифтера, сработало экстренное торможение… Лифт был вызван на 13 этаж в районе 11 часов утра. После этого моей маме позвонила пострадавшая и сказала, что лифт сорвался и она боится, у нее болела спина", - рассказала жительница дома.

Она добавила, что после звонка ее мама вызвала экстренные службы, сотрудники МЧС , полиции и скорой помощи приехали оперативно.

"После вскрытия лифта она была почти на цокольном", - добавила соседка.

Пострадавшую госпитализировали, но, предварительно, переломов у нее нет, добавила собеседница.