На юго-западе Москвы сорвался лифт с пассажиром
На юго-западе Москвы сорвался лифт с пассажиром - РИА Новости, 02.11.2025
На юго-западе Москвы сорвался лифт с пассажиром
2 ноября 2025
На юго-западе Москвы сорвался лифт с пассажиром
Лифт с пассажиром сорвался с 13-го этажа в жилом доме на юго-западе Москвы
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Лифт с пассажиром сорвался с 13-го этажа в жилом доме на юго-западе Москвы, рассказала РИА Новости жительница дома.
По словам собеседницы агентства, все произошло около 11 часов утра в многоэтажке на юго-западе Москвы
.
"Мы не знаем точную причину, по которой это произошло. По словам лифтера, сработало экстренное торможение… Лифт был вызван на 13 этаж в районе 11 часов утра. После этого моей маме позвонила пострадавшая и сказала, что лифт сорвался и она боится, у нее болела спина", - рассказала жительница дома.
Она добавила, что после звонка ее мама вызвала экстренные службы, сотрудники МЧС
, полиции и скорой помощи приехали оперативно.
"После вскрытия лифта она была почти на цокольном", - добавила соседка.
Пострадавшую госпитализировали, но, предварительно, переломов у нее нет, добавила собеседница.
Жительница дома также рассказала, что лифты новые, однако соседи обращали внимание и ранее на неполадки в их работе.