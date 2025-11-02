Рейтинг@Mail.ru
В Москве появится уникальный павильон для съемок под водой, заявил Фурсин
15:37 02.11.2025
В Москве появится уникальный павильон для съемок под водой, заявил Фурсин
Уникальный кинопавильон для съемок под водой появится в Москве, рассказал руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин. РИА Новости, 02.11.2025
москва, европа, алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), снг
Культура, Москва, Европа, Алексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы), СНГ
В Москве появится уникальный павильон для съемок под водой, заявил Фурсин

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уникальный кинопавильон для съемок под водой появится в Москве, рассказал руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин.
"Мы строим уникальный (павильон - ред.), в следующем году введем тоже для ваших кинопроизводителей уникальный водный павильон. Потому что на сегодняшний день… и ваши производители, и наши производители ездили в Европу, частично, там, в Азию", - сказал Фурсин на кинофоруме в рамках фестиваля "Народы России и СНГ", обращаясь к участникам форума.
Он отметил, что с появлением нового павильона станет возможно снимать уникальные фильмы под водой.
Фурсин: доля российских фильмов в сборах кинотеатров выросла в несколько раз - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Фурсин: доля фильмов из России в сборах кинотеатров выросла в несколько раз
26 августа, 17:19
 
КультураМоскваЕвропаАлексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы)СНГ
 
 
