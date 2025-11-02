https://ria.ru/20251102/moskva-2052512017.html
В Москве появится уникальный павильон для съемок под водой, заявил Фурсин
В Москве появится уникальный павильон для съемок под водой, заявил Фурсин - РИА Новости, 02.11.2025
В Москве появится уникальный павильон для съемок под водой, заявил Фурсин
Уникальный кинопавильон для съемок под водой появится в Москве, рассказал руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T15:37:00+03:00
2025-11-02T15:37:00+03:00
2025-11-02T15:37:00+03:00
культура
москва
европа
алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011296262_0:95:3305:1954_1920x0_80_0_0_b1423a5cfbcfb58c99eb42e2d5c5f400.jpg
https://ria.ru/20250826/fursin-2037710518.html
москва
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011296262_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_6902c63579ffd842b225c52344fac16a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, европа, алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), снг
Культура, Москва, Европа, Алексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы), СНГ
В Москве появится уникальный павильон для съемок под водой, заявил Фурсин
Фурсин рассказал о строительстве уникального павильона для съемок под водой