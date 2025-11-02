В Москве мошенники выманили у пенсионерки 28 миллионов рублей

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Московская пенсионерка отдала мошенникам валюту на 28 миллионов рублей за ключ от домофона, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Ключ от домофона стоимостью 28 миллионов рублей — именно такую сумму похитили у пенсионерки телефонные мошенники. Женщине позвонил неизвестный и сообщил о замене "кодировки ключей" от домофонов в ее доме. Под этим предлогом он выведал код из СМС", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Затем к схеме подключилась лжесотрудница Роскомнадзора . Она сообщила пенсионерке о взломе ее личного кабинета на "Госуслугах", утечке персональных данных и оформлении доверенности на постороннее лицо. Мошенники по видеосвязи убедили женщину дать подписку о неразглашении и передать все наличные курьеру якобы для декларирования.

Та упаковала более 256 тысяч долларов и 82 тысяч евро в пакеты, положила в дорожную сумку и отдала сообщнику аферистов. Обман раскрылся, только когда пенсионерка, выполняя инструкции мошенников, пришла в банк, чтобы снять сбережения. Тогда она обратилась в полицию.

"Курьера" задержали. Ему предъявили обвинение мошенничестве, суд отправил его под стражу. Прокуратура взяла на контроль привлечение обвиняемого к уголовной ответственности.

В надзорном ведомстве напомнили, что правоохранительные органы никогда не переключают звонки друг на друга, не общаются с гражданами через мессенджер, не просят снимать деньги, переводить их на какие-либо счета либо передавать курьерам.

"Услышали про безопасный счет или просьбы финансового характера — положите трубку", — советуют прокуроры.