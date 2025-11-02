Рейтинг@Mail.ru
В Москве мошенники выманили у пенсионерки 28 миллионов рублей
14:14 02.11.2025
В Москве мошенники выманили у пенсионерки 28 миллионов рублей
Московская пенсионерка отдала мошенникам валюту на 28 миллионов рублей за ключ от домофона, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 02.11.2025
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Московская пенсионерка отдала мошенникам валюту на 28 миллионов рублей за ключ от домофона, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Ключ от домофона стоимостью 28 миллионов рублей — именно такую сумму похитили у пенсионерки телефонные мошенники. Женщине позвонил неизвестный и сообщил о замене "кодировки ключей" от домофонов в ее доме. Под этим предлогом он выведал код из СМС", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Раскрыта схема мошенников с депозитом за аренду несуществующих квартир
02:26
Затем к схеме подключилась лжесотрудница Роскомнадзора. Она сообщила пенсионерке о взломе ее личного кабинета на "Госуслугах", утечке персональных данных и оформлении доверенности на постороннее лицо. Мошенники по видеосвязи убедили женщину дать подписку о неразглашении и передать все наличные курьеру якобы для декларирования.
Та упаковала более 256 тысяч долларов и 82 тысяч евро в пакеты, положила в дорожную сумку и отдала сообщнику аферистов. Обман раскрылся, только когда пенсионерка, выполняя инструкции мошенников, пришла в банк, чтобы снять сбережения. Тогда она обратилась в полицию.
"Курьера" задержали. Ему предъявили обвинение мошенничестве, суд отправил его под стражу. Прокуратура взяла на контроль привлечение обвиняемого к уголовной ответственности.
В надзорном ведомстве напомнили, что правоохранительные органы никогда не переключают звонки друг на друга, не общаются с гражданами через мессенджер, не просят снимать деньги, переводить их на какие-либо счета либо передавать курьерам.
"Услышали про безопасный счет или просьбы финансового характера — положите трубку", — советуют прокуроры.
Они также рекомендовали всегда проверять любую информацию, полученную от неизвестных.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян
Вчера, 16:12
 
ПроисшествияМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
