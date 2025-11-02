Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершили высадку тюльпанов на клумбы - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:37 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/moskva-2052492077.html
В Москве завершили высадку тюльпанов на клумбы
В Москве завершили высадку тюльпанов на клумбы - РИА Новости, 02.11.2025
В Москве завершили высадку тюльпанов на клумбы
Высадку тюльпанов на клумбы завершили в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T12:37:00+03:00
2025-11-02T12:37:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780886465_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15ac751e68f184b0c35cff978a7c470f.jpg
https://ria.ru/20250427/shtraf-2013639147.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780886465_71:0:1778:1280_1920x0_80_0_0_8bcfbaa1b9f7d5a647cd729090de11bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве завершили высадку тюльпанов на клумбы

Бирюков: в Москве завершили высадку тюльпанов на клумбы к майским праздникам

© Pixabay / Carola68Луковицы тюльпанов
Луковицы тюльпанов - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Pixabay / Carola68
Луковицы тюльпанов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Высадку тюльпанов на клумбы завершили в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили высадку тюльпанов. Работы провели до наступления устойчивых отрицательных температур, чтобы луковицы успели укорениться. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", – сказал Бирюков.
Он отметил, что было высажено несколько сортов тюльпанов, среди них – "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка.
"После высадки цветники задекорировали разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы в случае сильных морозов", - добавил Бирюков.
Цветы - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Россиян предупредили об ответственности за сорванные с клумбы цветы
27 апреля, 03:15
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала