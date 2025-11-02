https://ria.ru/20251102/moskva-2052492077.html
В Москве завершили высадку тюльпанов на клумбы
В Москве завершили высадку тюльпанов на клумбы - РИА Новости, 02.11.2025
В Москве завершили высадку тюльпанов на клумбы
Высадку тюльпанов на клумбы завершили в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В Москве завершили высадку тюльпанов на клумбы
Бирюков: в Москве завершили высадку тюльпанов на клумбы к майским праздникам
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Высадку тюльпанов на клумбы завершили в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили высадку тюльпанов. Работы провели до наступления устойчивых отрицательных температур, чтобы луковицы успели укорениться. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", – сказал Бирюков.
Он отметил, что было высажено несколько сортов тюльпанов, среди них – "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка.
"После высадки цветники задекорировали разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы в случае сильных морозов", - добавил Бирюков
