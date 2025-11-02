https://ria.ru/20251102/moshenniki-2052454812.html
Раскрыта схема мошенников с депозитом за аренду несуществующих квартир
Мошенники обманывают россиян под видом арендодателей: размещают на сайтах фальшивые объявления об аренде квартир по заниженной цене и просят перевести депозит... РИА Новости, 02.11.2025
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Мошенники обманывают россиян под видом арендодателей: размещают на сайтах фальшивые объявления об аренде квартир по заниженной цене и просят перевести депозит за бронирование времени просмотра, выяснило РИА Новости.
Злоумышленники публикуют объявления квартир с хорошим ремонтом и расположением, указывая стоимость значительно ниже рыночной. Когда жертва связывается с "арендодателем", он объясняет низкую цену желанием побыстрее сдать квартиру и утверждает, что квартира полностью соответствует объявлению. На просьбу посмотреть жилье аферист заявляет, что желающих уже много. Мошенник предлагает забронировать время просмотра и перевести депозит, так как он не хочет потерять потенциальных клиентов.
После перевода денежных средств злоумышленник перестает выходить на связь, а объявление вскоре исчезает с площадки.