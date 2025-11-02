Рейтинг@Mail.ru
Мосбиржа приобрела новые офисные площади в "Москва-Сити" - РИА Новости, 02.11.2025
01:30 02.11.2025 (обновлено: 01:35 02.11.2025)
Мосбиржа приобрела новые офисные площади в "Москва-Сити"
Мосбиржа приобрела новые офисные площади в "Москва-Сити"
Московская биржа приобрела новые офисные площади для размещения компаний группы, рассказали РИА Новости в пресс-службе биржи. РИА Новости, 02.11.2025
Мосбиржа приобрела новые офисные площади в "Москва-Сити"

Мосбиржа приобрела офисные площади в "Москва-Сити" для компаний группы

© АГН "Москва" / Александр АвиловОфис Московской биржи
Офис Московской биржи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Офис Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Московская биржа приобрела новые офисные площади для размещения компаний группы, рассказали РИА Новости в пресс-службе биржи.
Ранее в субботу газета РБК со ссылкой на близкий к бирже источник сообщила, что Московская биржа закрыла сделку по покупке офисных площадей в башне "Сити-4" в комплексе "Москва-Сити", продавцом актива стал девелопер Sezar Group. Обе стороны подтвердили газете эту информацию.
"У Московской биржи как центра финансовой инфраструктуры появится свое здание, отвечающее запросам нового времени. Новая штаб-квартира позволит разместить все компании группы на одной площадке и выстроить более эффективную коммуникацию и бизнес-процессы. Здание находится в одном из самых крупных и престижных деловых кластеров Москвы, в непосредственной близости от ряда ключевых клиентов. Рабочие площади, отвечающие самым современным требованиям и запросам нового времени, станут конкурентным преимуществом Московской биржи как работодателя для привлечения и удержания лучших талантов на рынке", - рассказали в пресс-службе площадки.
Офис Московской биржи - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов
27 октября, 10:42
 
СтроительствоМоскваМосковская биржаРБК (медиагруппа)
 
 
Заголовок открываемого материала