Работу МКС могут продлить, считает эксперт

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Работа Международной космической станции может быть продлена и на период после 2028 года, если какая-то из стран - участниц проекта не успеет реализовать свои планы по переходу на другие орбитальные станции, рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.

МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас эксплуатация МКС продлена до 2028 года с затоплением станции к 2030 году.