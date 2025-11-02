Работу МКС могут продлить, считает эксперт

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Работа Международной космической станции может быть продлена и на период после 2028 года, если какая-то из стран - участниц проекта не успеет реализовать свои планы по переходу на другие орбитальные станции, рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.
Экипаж первой долговременной экспедиции, в который вошли российские космонавты Сергей Крикалёв, Юрий Гидзенко и американский астронавт Ульям Шеперд, прибыл на МКС 25 лет назад. С тех пор на станции постоянно поддерживалось присутствие человека.
"Конечно, всё меняется достаточно быстро, и то, что сейчас представляется реальным на ближайшую перспективу, через пару лет может кардинально измениться… если будут какие-то задержки по срокам, то вполне реальна такая договоренность, что работа МКС продлится до 2030 года. С американскими частными космическими станциями тоже не всё однозначно, и там могут быть задержки, что заставит американцев тоже на МКС задержаться", - сказал Железняков.
При этом историк космонавтики назвал маловероятной перспективу того, что все стороны, которые сейчас заняты в проекте МКС, продолжат сотрудничество в таком же формате и после завершения ее работы. Европейские страны и Япония, у которых нет планов по созданию собственной станции, скорее всего, также войдут в следующий американский проект. Россия же будет сотрудничать с БРИКС и другими дружественными странами, полагает эксперт.
МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас эксплуатация МКС продлена до 2028 года с затоплением станции к 2030 году.