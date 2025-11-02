https://ria.ru/20251102/minoborony--2052469545.html
Минобороны показало кадры с бойцами ВСУ, сдавшимися в плен в Купянске
Минобороны России показало кадры с пленными военными ВСУ, которые на видео рассказывают подробности того, как их бросили без поддержки, боеприпасов и еды. Также пленные объяснили свое решение сдаться российским военным. Сдавшийся в плен военный ВСУ Алексей Виндер признал бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих.
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минобороны
РФ показало военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен в Купянске.
Министерство обороны РФ показало кадры с пленными бойцами ВСУ
, которые на видео рассказывают подробности того, как их бросили без поддержки, боеприпасов и еды. Военнопленные ВСУ Юрий Шаповаленко и Алексей Виндер подробно описали ситуацию, в которой находятся ВСУ. Также пленные бойцы объяснили свое решение сдаться Вооруженным силам РФ
.
"Мы сами сдались… Когда нас сюда завели – через дня четыре примерно мы поняли, что находимся в окружении россиян. Подвоза уже не было – БК (боекомплект - ред.) не было, вода закончилась, продуктов осталось очень мало. Мы одну банку тушенки на троих в день ели", - рассказал пленный Шаповаленко.
Военнопленный Виндер отметил бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих, добавили в ведомстве.
"Нам скинули в хату листовки – там была расписана инструкция, что и как делать. Мы все сделали по инструкции. Боялись, конечно. Думали, что нас порасстреливают, когда будем выходить. Выхода все равно не было – мы там в окружении уже сидели, переправа через речку была уже полностью под контролем ваших дронов и артиллерии, а также много солдат российских было уже в самом Купянске", - сказал Виндер.
Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен российским бойцам группировки войск "Запад", участвующим в операции по уничтожению окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области
, подчеркнули в министерстве обороны России.