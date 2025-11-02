Минобороны показало кадры с бойцами ВСУ, сдавшимися в плен в Купянске

"Мы сами сдались… Когда нас сюда завели – через дня четыре примерно мы поняли, что находимся в окружении россиян. Подвоза уже не было – БК (боекомплект - ред.) не было, вода закончилась, продуктов осталось очень мало. Мы одну банку тушенки на троих в день ели", - рассказал пленный Шаповаленко.

"Нам скинули в хату листовки – там была расписана инструкция, что и как делать. Мы все сделали по инструкции. Боялись, конечно. Думали, что нас порасстреливают, когда будем выходить. Выхода все равно не было – мы там в окружении уже сидели, переправа через речку была уже полностью под контролем ваших дронов и артиллерии, а также много солдат российских было уже в самом Купянске", - сказал Виндер.