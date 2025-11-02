Рейтинг@Mail.ru
Минтранс США предупредил о повсеместных отменах рейсов из-за шатдауна
23:36 02.11.2025
Минтранс США предупредил о повсеместных отменах рейсов из-за шатдауна
Минтранс США предупредил о повсеместных отменах рейсов из-за шатдауна - РИА Новости, 02.11.2025
Минтранс США предупредил о повсеместных отменах рейсов из-за шатдауна
Министр транспорта США Шон Даффи предупредил об отменах и задержках рейсов по всей стране из-за нехватки авиадиспетчерского персонала на фоне приостановки... РИА Новости, 02.11.2025
Минтранс США предупредил о повсеместных отменах рейсов из-за шатдауна

Глава Минтранса США Даффи заявил об отменах и задержках рейсов из-за шатдауна

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Министр транспорта США Шон Даффи предупредил об отменах и задержках рейсов по всей стране из-за нехватки авиадиспетчерского персонала на фоне приостановки работы американского правительства.
"Мы будем задерживать, мы будем отменять любые рейсы на всем протяжении национального воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность людей", - заявил Даффи в интервью телеканалу ABC.
При этом министр добавил, что если шатдаун не завершится в ближайшие несколько недель, то ситуация значительно усугубится.
Ранее Даффи заявил о рекордной с начала шатдауна правительства задержке рейсов в Соединенных Штатах в пятницу. В четверг он предупредил, что в случае продолжения шатдауна в стране воздушное сообщение может оказаться в катастрофической ситуации, так как в ноябре люди будут путешествовать больше. Не получающие зарплату авиадиспетчеры могут перестать выходить на работу, что приведет к массовым задержкам в авиасообщении, отметил он.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Пассажиры в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке приостановил работу из-за нехватки персонала
