В Мексике мэра города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых - РИА Новости, 02.11.2025
16:53 02.11.2025 (обновлено: 21:18 02.11.2025)
В Мексике мэра города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых
В Мексике мэра города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых - РИА Новости, 02.11.2025
В Мексике мэра города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых
Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых, сообщила газета Milenio. РИА Новости, 02.11.2025
В Мексике мэра города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых

Milenio: мэра города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя — РИА Новости. Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых, сообщила газета Milenio.
"Мэр города Уруапан Карлос Мансо убит в результате вооруженного нападения во время мероприятия в честь Дня мертвых", — говорится в публикации.
Политик получил шесть пулевых ранений и умер в больнице. Кроме того, во время стрельбы был ранен еще один человек.
Полицейские задержали двух нападавших, третий один убит.
