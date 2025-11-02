https://ria.ru/20251102/milenio-2052524489.html
В Мексике мэра города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых
В Мексике мэра города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых - РИА Новости, 02.11.2025
В Мексике мэра города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых
Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых, сообщила газета Milenio. РИА Новости, 02.11.2025
В Мексике мэра города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых
Milenio: мэра города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых