Иран получил предложение о возобновлении переговоров по ядерной программе - РИА Новости, 02.11.2025
11:27 02.11.2025 (обновлено: 12:19 02.11.2025)
Иран получил предложение о возобновлении переговоров по ядерной программе
в мире, иран, сша
В мире, Иран, США
Иран получил предложение о возобновлении переговоров по ядерной программе

МИД Ирана получил предложение о возобновлении переговоров по ядерной программе

Флаг Ирана
Флаг Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 ноя — РИА Новости. Иранский МИД получил предложение возобновить переговоры по ядерной программе, заявила официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани.
Накануне иракское агентство "Багдад аль-Яум" сообщило, что США направили такое послание Ирану через Оман.
"МИД получил послание", — цитирует Мохаджерани агентство SNN.
Представитель правительства не уточнила, какая страна отправила послание, а какая его передала, но пообещала рассказать о деталях "в подходящее время".
По информации "Багдад аль-Яум", накануне заместитель главы иранского МИД и ведущий переговорщик Маджид Тахт-Раванчи посетил Оман, где провел переговоры с оманскими представителями и чиновниками ООН. Обсуждение касалось иранской ядерной программы и ситуации в Йемене.
Диалог США и Ирана при оманском посредничестве прервался в июне после израильских, а затем и американских ударов по объектам на иранской территории.
Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Поводом стали обвинения в реализации Тегераном тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп были атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.
Иран отверг обвинения и ответил своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, а в ночь на 22 июня разовую атаку на иранские ядерные объекты совершили США. Следующим вечером Иран ударил по американской базе Эль-Удейд в Катаре, а затем заявил, что не намерен идти на дальнейшую эскалацию.
После этого президент Дональд Трамп выразил надежду, что таким образом Тегеран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, официально прекратившем 12-дневную войну.
