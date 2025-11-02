https://ria.ru/20251102/mid-2052487313.html
Иран получил предложение о возобновлении переговоров по ядерной программе
Иран получил предложение о возобновлении переговоров по ядерной программе - РИА Новости, 02.11.2025
Иран получил предложение о возобновлении переговоров по ядерной программе
Иранский МИД получил предложение возобновить переговоры по ядерной программе, заявила официальный представитель правительства исламской республики Фатеме... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T11:27:00+03:00
2025-11-02T11:27:00+03:00
2025-11-02T12:19:00+03:00
в мире
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20251029/iran-2051653975.html
https://ria.ru/20251020/hamenei-2049381953.html
https://ria.ru/20251020/iran-2049337713.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша
Иран получил предложение о возобновлении переговоров по ядерной программе
МИД Ирана получил предложение о возобновлении переговоров по ядерной программе
ТЕГЕРАН, 2 ноя — РИА Новости. Иранский МИД получил предложение возобновить переговоры по ядерной программе, заявила официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани.
Накануне иракское агентство "Багдад аль-Яум" сообщило, что США
направили такое послание Ирану
через Оман
.
"МИД получил послание", — цитирует Мохаджерани агентство SNN
.
Представитель правительства не уточнила, какая страна отправила послание, а какая его передала, но пообещала рассказать о деталях "в подходящее время".
По информации "Багдад аль-Яум", накануне заместитель главы иранского МИД и ведущий переговорщик Маджид Тахт-Раванчи
посетил Оман, где провел переговоры с оманскими представителями и чиновниками ООН
. Обсуждение касалось иранской ядерной программы и ситуации в Йемене
.
Диалог США и Ирана при оманском посредничестве прервался в июне после израильских, а затем и американских ударов по объектам на иранской территории.
Израиль
начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Поводом стали обвинения в реализации Тегераном
тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп были атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.
Иран отверг обвинения и ответил своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, а в ночь на 22 июня разовую атаку на иранские ядерные объекты совершили США. Следующим вечером Иран ударил по американской базе Эль-Удейд в Катаре
, а затем заявил, что не намерен идти на дальнейшую эскалацию.
После этого президент Дональд Трамп
выразил надежду, что таким образом Тегеран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке
. Он также сообщил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, официально прекратившем 12-дневную войну.