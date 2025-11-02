МИД: Россия надеется, что в ЮНЕСКО выправят ситуацию с защитой журналистов

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что новое руководство ЮНЕСКО сможет выправить ситуацию в сфере защиты безопасности журналистов и вернуть её принципам добросовестности, сообщает МИД РФ.
"Выражаем надежду, что грядущая смена руководства Организации (ЮНЕСКО - ред.) позволит выправить работу в сфере защиты безопасности журналистов, вернув ее к базовым принципам добросовестности, равноудаленности и беспристрастности", - говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Учреждение этой памятной даты решением 68-й сессии Генассамблеи ООН в 2013 году имело изначальную задачу напомнить мировому сообществу о важности защиты сотрудников СМИ от криминальных и террористических посягательств, а также привлечь внимание к основополагающему принципу неотвратимости наказания за совершенные против них злодеяния.