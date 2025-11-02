Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия надеется, что в ЮНЕСКО выправят ситуацию с защитой журналистов - РИА Новости, 02.11.2025
10:42 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/mid-2052484082.html
МИД: Россия надеется, что в ЮНЕСКО выправят ситуацию с защитой журналистов
россия, москва, мария захарова, юнеско, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Россия, Москва, Мария Захарова, ЮНЕСКО, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
МИД: Россия надеется, что в ЮНЕСКО выправят ситуацию с защитой журналистов

МИД: РФ надеется, что руководство ЮНЕСКО выправит ситуацию с защитой журналистов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что новое руководство ЮНЕСКО сможет выправить ситуацию в сфере защиты безопасности журналистов и вернуть её принципам добросовестности, сообщает МИД РФ.
"Выражаем надежду, что грядущая смена руководства Организации (ЮНЕСКО - ред.) позволит выправить работу в сфере защиты безопасности журналистов, вернув ее к базовым принципам добросовестности, равноудаленности и беспристрастности", - говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Учреждение этой памятной даты решением 68-й сессии Генассамблеи ООН в 2013 году имело изначальную задачу напомнить мировому сообществу о важности защиты сотрудников СМИ от криминальных и террористических посягательств, а также привлечь внимание к основополагающему принципу неотвратимости наказания за совершенные против них злодеяния.
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
МИД: мировые правозащитные структуры замалчивают смерти представителей СМИ
