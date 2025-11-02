МИД: мировые правозащитные структуры замалчивают смерти представителей СМИ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Международные правозащитные структуры, такие как Управление ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), ОБСЕ, ЮНЕСКО, замалчивают смерти представителей масс-медиа, а в этом и заключается их политическая ангажированность, сообщает МИД РФ.
"Поразившая многосторонние правозащитные структуры, такие как УВКПЧ ООН, секретариат ЮНЕСКО, ОБСЕ и другие, политическая ангажированность выражается в сознательном замалчивании насильственных смертей представителей масс-медиа и выгораживании виновных, разрушает саму идею универсальности принципа прекращения безнаказанности, превращает подобные институты в дисфункциональные и бесполезные конструкции", - говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Учреждение этой памятной даты решением 68-й сессии Генассамблеи ООН в 2013 году имело изначальную задачу напомнить мировому сообществу о важности защиты сотрудников СМИ от криминальных и террористических посягательств, а также привлечь внимание к основополагающему принципу неотвратимости наказания за совершенные против них злодеяния.