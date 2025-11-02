Рейтинг@Mail.ru
МИД: мировые правозащитные структуры замалчивают смерти представителей СМИ - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/mid-2052482901.html
МИД: мировые правозащитные структуры замалчивают смерти представителей СМИ
МИД: мировые правозащитные структуры замалчивают смерти представителей СМИ - РИА Новости, 02.11.2025
МИД: мировые правозащитные структуры замалчивают смерти представителей СМИ
Международные правозащитные структуры, такие как Управление ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), ОБСЕ, ЮНЕСКО, замалчивают смерти представителей масс-медиа, а в... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T10:32:00+03:00
2025-11-02T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
оон
юнеско
мария захарова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006660810_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_3bc56d8e28ace359837701aa0c583b3e.jpg
https://ria.ru/20251102/mid-2052482770.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006660810_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_e3187ba206cfda87a5e33fa9fe0c6cd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оон, юнеско, мария захарова, обсе
Специальная военная операция на Украине, Россия, ООН, ЮНЕСКО, Мария Захарова, ОБСЕ
МИД: мировые правозащитные структуры замалчивают смерти представителей СМИ

МИД: международные правозащитные структуры замалчивают смерти представителей СМИ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Международные правозащитные структуры, такие как Управление ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), ОБСЕ, ЮНЕСКО, замалчивают смерти представителей масс-медиа, а в этом и заключается их политическая ангажированность, сообщает МИД РФ.
"Поразившая многосторонние правозащитные структуры, такие как УВКПЧ ООН, секретариат ЮНЕСКО, ОБСЕ и другие, политическая ангажированность выражается в сознательном замалчивании насильственных смертей представителей масс-медиа и выгораживании виновных, разрушает саму идею универсальности принципа прекращения безнаказанности, превращает подобные институты в дисфункциональные и бесполезные конструкции", - говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Учреждение этой памятной даты решением 68-й сессии Генассамблеи ООН в 2013 году имело изначальную задачу напомнить мировому сообществу о важности защиты сотрудников СМИ от криминальных и террористических посягательств, а также привлечь внимание к основополагающему принципу неотвратимости наказания за совершенные против них злодеяния.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В МИД высказались о безнаказанности Киева за убийства журналистов
10:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияООНЮНЕСКОМария ЗахароваОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала