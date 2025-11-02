МИД: мировые правозащитные структуры замалчивают смерти представителей СМИ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Международные правозащитные структуры, такие как Управление ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), ОБСЕ, ЮНЕСКО, замалчивают смерти представителей масс-медиа, а в этом и заключается их политическая ангажированность, сообщает МИД РФ.