https://ria.ru/20251102/mid-2052482770.html
В МИД высказались о безнаказанности Киева за убийства журналистов
В МИД высказались о безнаказанности Киева за убийства журналистов - РИА Новости, 02.11.2025
В МИД высказались о безнаказанности Киева за убийства журналистов
Безнаказанность за убийства и теракты против журналистов, а также покрытие этих действий кураторов с Запада подталкивает Киевский режим к новым кровавым... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T10:30:00+03:00
2025-11-02T10:30:00+03:00
2025-11-02T11:16:00+03:00
россия
мария захарова
вооруженные силы украины
генеральная ассамблея оон
оон
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
https://ria.ru/20251102/mid-2052482901.html
https://ria.ru/20251017/zuev-2048840905.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, вооруженные силы украины, генеральная ассамблея оон, оон
Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Специальная военная операция на Украине
В МИД высказались о безнаказанности Киева за убийства журналистов
МИД: безнаказанность за убийства журналистов подталкивает Киев к преступлениям
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Безнаказанность за убийства и теракты против журналистов, а также покрытие этих действий кураторов с Запада подталкивает Киевский режим к новым кровавым преступлениям, сообщает МИД РФ.
"Безнаказанность за убийства и теракты против журналистов подталкивает киевский режим, покрываемый зарубежными кураторами, к совершению все новых кровавых преступлений. Только с начала текущего года от рук боевиков ВСУ
в результате прицельных атак погибли по меньшей мере шесть сотрудников российских СМИ", - говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой
, опубликованном на сайте
ведомства.
2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Учреждение этой памятной даты решением 68-й сессии Генассамблеи ООН
в 2013 году имело изначальную задачу напомнить мировому сообществу о важности защиты сотрудников СМИ от криминальных и террористических посягательств, а также привлечь внимание к основополагающему принципу неотвратимости наказания за совершенные против них злодеяния.
"Вопреки надеждам авторов этой инициативы, за более чем десятилетие с момента провозглашения этой даты ситуация в данной сфере, напротив, неуклонно деградировала", - подчеркнули в МИД.
Там отметили, что многие страны "коллективного Запада" возвели в норму сегрегацию представителей медиасферы на "своих" и "чужих", несмотря на то, что необходимость обеспечения безопасных условий для работы журналистов без каких-либо различий на словах признается всеми государствами.