В МИД высказались о безнаказанности Киева за убийства журналистов

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Безнаказанность за убийства и теракты против журналистов, а также покрытие этих действий кураторов с Запада подталкивает Киевский режим к новым кровавым преступлениям, сообщает МИД РФ.

"Безнаказанность за убийства и теракты против журналистов подталкивает киевский режим, покрываемый зарубежными кураторами, к совершению все новых кровавых преступлений. Только с начала текущего года от рук боевиков ВСУ в результате прицельных атак погибли по меньшей мере шесть сотрудников российских СМИ", - говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой , опубликованном на сайте ведомства.

2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Учреждение этой памятной даты решением 68-й сессии Генассамблеи ООН в 2013 году имело изначальную задачу напомнить мировому сообществу о важности защиты сотрудников СМИ от криминальных и террористических посягательств, а также привлечь внимание к основополагающему принципу неотвратимости наказания за совершенные против них злодеяния.

"Вопреки надеждам авторов этой инициативы, за более чем десятилетие с момента провозглашения этой даты ситуация в данной сфере, напротив, неуклонно деградировала", - подчеркнули в МИД.