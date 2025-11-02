Рейтинг@Mail.ru
В МИД высказались о безнаказанности Киева за убийства журналистов - РИА Новости, 02.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 02.11.2025 (обновлено: 11:16 02.11.2025)
В МИД высказались о безнаказанности Киева за убийства журналистов
В МИД высказались о безнаказанности Киева за убийства журналистов - РИА Новости, 02.11.2025
В МИД высказались о безнаказанности Киева за убийства журналистов
Безнаказанность за убийства и теракты против журналистов, а также покрытие этих действий кураторов с Запада подталкивает Киевский режим к новым кровавым... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T10:30:00+03:00
2025-11-02T11:16:00+03:00
россия, мария захарова, вооруженные силы украины, генеральная ассамблея оон, оон
Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Специальная военная операция на Украине
В МИД высказались о безнаказанности Киева за убийства журналистов

МИД: безнаказанность за убийства журналистов подталкивает Киев к преступлениям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Безнаказанность за убийства и теракты против журналистов, а также покрытие этих действий кураторов с Запада подталкивает Киевский режим к новым кровавым преступлениям, сообщает МИД РФ.
"Безнаказанность за убийства и теракты против журналистов подталкивает киевский режим, покрываемый зарубежными кураторами, к совершению все новых кровавых преступлений. Только с начала текущего года от рук боевиков ВСУ в результате прицельных атак погибли по меньшей мере шесть сотрудников российских СМИ", - говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
МИД: мировые правозащитные структуры замалчивают смерти представителей СМИ
10:32
2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Учреждение этой памятной даты решением 68-й сессии Генассамблеи ООН в 2013 году имело изначальную задачу напомнить мировому сообществу о важности защиты сотрудников СМИ от криминальных и террористических посягательств, а также привлечь внимание к основополагающему принципу неотвратимости наказания за совершенные против них злодеяния.
"Вопреки надеждам авторов этой инициативы, за более чем десятилетие с момента провозглашения этой даты ситуация в данной сфере, напротив, неуклонно деградировала", - подчеркнули в МИД.
Там отметили, что многие страны "коллективного Запада" возвели в норму сегрегацию представителей медиасферы на "своих" и "чужих", несмотря на то, что необходимость обеспечения безопасных условий для работы журналистов без каких-либо различий на словах признается всеми государствами.
Фото военкора Ивана Зуева на фасаде здания медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
МИД потребовал от ОБСЕ отреагировать на убийство военкора РИА Новости Зуева
17 октября, 12:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
