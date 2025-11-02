Винодел оценил новый ГОСТ на безалкогольное вино России

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Все, что продвигает винную культуру в целом, в том числе безалкогольное вино, всегда положительно, при этом должен быть определенный контроль, в частности через ГОСТы и законы, которые будут регулировать безалкогольное вино, поделился с РИА Новости мнением главный винодел хозяйства "Усадьба Мезыбь" Роман Неборский.

В октябре "Российская газета" сообщила, что в России готовится первый ГОСТ на безалкогольное вино, в то же время при Росалкогольтабакконтроле создается рабочая группа для снятия других законодательных барьеров при его производстве.

Тогда же директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева заявила РИА Новости, что Роскачество поддерживает инициативу по разработке ГОСТа на безалкогольное вино - стандарт исключит возможность вывода на рынок суррогатной продукции под видом вина.

"Безалкогольное вино - отлично. Все, что продвигает винную культуру в целом, это все всегда плюс. Если человек хочет прийти к вину через безалкогольное вино, он беспокоится о потреблении алкоголя, без проблем. Пусть это будет так. В любом случае, безалкогольное вино - это вино, это сделано из винограда", - рассказал Неборский.

"Конечно, нужны определенные стандарты. То есть у нас сейчас, на сегодня, если я не ошибаюсь, больше 90% безалкогольного вина на российском рынке - это иностранное вино. Все равно нам нужна какая-то база для того, чтобы, раз уж мы идем этим путем, ну в какой-то степени, не на 100%, все равно должна быть определенная регуляция, определенные законодательные акты, законы, ГОСТы, которые будут регулировать безалкогольное вино", - добавил он.

По словам эксперта, виноделы обращаются к этой категории вина, так как на нее в настоящее время есть запрос у потребителей. "Может он уменьшится, но сейчас этот тренд растущий. Мы это видим. И игнорировать, и говорить, что там потребитель не прав, мы не можем, потому что потребитель всегда прав. Он выбирает то, что он хочет, что ему по случаю, к месту, по здоровью", - уточнил Неборский, отвечая на вопрос о том, временный ли это тренд среди покупателей.