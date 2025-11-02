Рейтинг@Mail.ru
На Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения поездов
17:52 02.11.2025 (обновлено: 18:01 02.11.2025)
На Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения поездов
На Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения поездов

На салатовой ветке увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтанция "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена
Станция "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Интервалы движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный департамент транспорта.
"На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В Москве задержали пассажира, распылившего перцовый баллончик в метро
