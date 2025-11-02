Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил увеличить количество бюджетных мест в вузах - РИА Новости, 02.11.2025
01:07 02.11.2025
Миронов предложил увеличить количество бюджетных мест в вузах
Миронов предложил увеличить количество бюджетных мест в вузах
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов призвал Минобрнауки увеличить количество бюджетных мест в российских вузах для приема... РИА Новости, 02.11.2025
общество
сергей миронов
https://ria.ru/20251029/semi-2051348963.html
2025
общество, сергей миронов
Общество, Сергей Миронов
Миронов предложил увеличить количество бюджетных мест в вузах

Миронов призвал Минобрнауки увеличить количество бюджетных мест в вузах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов призвал Минобрнауки увеличить количество бюджетных мест в российских вузах для приема абитуриентов в 2026 году.
Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что выделит вузам в 2026/2027 учебном году 620,5 тысяч бюджетных мест, сохранив показатель на уровне прошлого года.
"Партия "Справедливая Россия" призывает Минобрнауки увеличить финансирование с постепенной отменой платного образования", - сказал Миронов РИА Новости.
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
Миронов предложил ввести кредитные каникулы для молодых семей с детьми
29 октября, 01:24
 
Общество
 
 
