Послание Мерца России вызвало раздражение в Германии
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 02.11.2025 (обновлено: 13:15 02.11.2025)
Послание Мерца России вызвало раздражение в Германии
Депутат Европейского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Зигберт Дрезе раскритиковал послание канцлера Германии Фридриха Мерца России.
Послание Мерца России вызвало раздражение в Германии

Депутат АдГ Дрезе осудил Мерца за послание России про поддержку Украины

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Депутат Европейского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Зигберт Дрезе раскритиковал послание канцлера Германии Фридриха Мерца России. Об этом он написал в соцсети X.

Накануне Мерц написал, что Берлин и страны G7 посылают Москве "важный сигнал" о поддержке Киева в области противовоздушной обороны и восстановления разрушенных электростанций.

"Ваша Украина проигрывает войну по вполне объективным причинам. И вы, господин канцлер, тратите на эту насквозь коррумпированную страну деньги налогоплательщиков, наших соотечественников, как будто завтра не наступит. Ваша Украина не является страной ни НАТО, ни ЕС. <...> Постыдитесь!" — говорится в публикации.

В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, связанным с ВПК, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
На Западе забили тревогу из-за хода России
09:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФридрих МерцРоссияГерманияG7
 
 
