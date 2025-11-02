МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Депутат Европейского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Зигберт Дрезе раскритиковал послание канцлера Германии Фридриха Мерца России. Об этом он написал в соцсети X.
Накануне Мерц написал, что Берлин и страны G7 посылают Москве "важный сигнал" о поддержке Киева в области противовоздушной обороны и восстановления разрушенных электростанций.
"Ваша Украина проигрывает войну по вполне объективным причинам. И вы, господин канцлер, тратите на эту насквозь коррумпированную страну деньги налогоплательщиков, наших соотечественников, как будто завтра не наступит. Ваша Украина не является страной ни НАТО, ни ЕС. <...> Постыдитесь!" — говорится в публикации.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, связанным с ВПК, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
