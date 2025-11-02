В Финляндии сделали громкое заявление о войне

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Решение главы Еврокомиссии фон дер Ляйен перевооружить ЕС ведет к войне, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.
"Я не согласен с тем, что президент ЕС перевооружает Европу, это опасный путь, ведущий к войне..." — говорится в публикации.
Газета New York Times писала, что стремительное перевооружение Евросоюза может стать для него исторической ошибкой на фоне проблем с выделением средств и координацией между государствами ЕС.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
