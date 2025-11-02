Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии сделали громкое заявление о войне - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/mema-2052516509.html
В Финляндии сделали громкое заявление о войне
В Финляндии сделали громкое заявление о войне - РИА Новости, 02.11.2025
В Финляндии сделали громкое заявление о войне
Решение главы Еврокомиссии фон дер Ляйен перевооружить ЕС ведет к войне, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы"... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T16:10:00+03:00
2025-11-02T16:10:00+03:00
в мире
финляндия
евросоюз
европа
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035058567_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d67137525c9f368d5a105d93128541a4.jpg
https://ria.ru/20251102/merts-2052488710.html
https://ria.ru/20251102/iskander-2052477961.html
финляндия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035058567_74:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_d02a17fd2248f0b2b422b20b0898dfb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, евросоюз, европа, еврокомиссия
В мире, Финляндия, Евросоюз, Европа, Еврокомиссия
В Финляндии сделали громкое заявление о войне

Мема: решение фон дер Ляйен перевооружить ЕС ведет к войне

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ЕС
Военнослужащие ЕС - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Решение главы Еврокомиссии фон дер Ляйен перевооружить ЕС ведет к войне, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.

"Я не согласен с тем, что президент ЕС перевооружает Европу, это опасный путь, ведущий к войне..." — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Послание Мерца России вызвало раздражение в Германии
Вчера, 11:51
Газета New York Times писала, что стремительное перевооружение Евросоюза может стать для него исторической ошибкой на фоне проблем с выделением средств и координацией между государствами ЕС.

Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
На Западе забили тревогу из-за хода России
Вчера, 09:39
 
В миреФинляндияЕвросоюзЕвропаЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала