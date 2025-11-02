Рейтинг@Mail.ru
В Мексике из-за взрыва в магазине погибли 22 человека, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 02.11.2025 (обновлено: 06:23 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/meksika-2052464106.html
В Мексике из-за взрыва в магазине погибли 22 человека, сообщают СМИ
В Мексике из-за взрыва в магазине погибли 22 человека, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.11.2025
В Мексике из-за взрыва в магазине погибли 22 человека, сообщают СМИ
Взрыв произошел в магазине в мексиканском городе Эрмосильо, 22 человека погибли, включая четырех детей, еще 12 человек пострадали, сообщает газета Universal. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T05:44:00+03:00
2025-11-02T06:23:00+03:00
в мире
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947808366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ed5828e950d59dd7a948f63e306d5a.jpg
https://ria.ru/20251102/finlyandiya-2052449070.html
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947808366_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_f462764c989d660f9d182d3572e81306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика
В мире, Мексика
В Мексике из-за взрыва в магазине погибли 22 человека, сообщают СМИ

Universal: в Мексике из-за взрыва в магазине погибли 22 человека

© AP Photo / Alberto LopezСотрудники экстренных служб Мексики
Сотрудники экстренных служб Мексики - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Alberto Lopez
Сотрудники экстренных служб Мексики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в магазине в мексиканском городе Эрмосильо, 22 человека погибли, включая четырех детей, еще 12 человек пострадали, сообщает газета Universal.
По данным газеты, взрыв произошел в одном из магазинов местной сети Waldo, после чего здание загорелось.
"Двенадцать человек пострадали и 22 погибли, включая четырех несовершеннолетних", - отметила газета, добавив, что у пострадавших - ожоги.
Издание добавляет, что спасатели прибыли на место инцидента. Отмечается, что взрыв мог произойти из-за машины, которая была припаркована у магазина, однако точная причина происшествия остается неизвестной.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования родственникам погибших и добавила, что по ее указанию в Эрмосильо будет направлена спасательная команда для помощи раненым.
Автомобиль полиции в Финляндии - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
СМИ: в Финляндии при взрыве фургона погибли два человека
00:41
 
В миреМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала