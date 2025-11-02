https://ria.ru/20251102/meksika-2052464106.html
В Мексике из-за взрыва в магазине погибли 22 человека, сообщают СМИ
В Мексике из-за взрыва в магазине погибли 22 человека, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.11.2025
В Мексике из-за взрыва в магазине погибли 22 человека, сообщают СМИ
Взрыв произошел в магазине в мексиканском городе Эрмосильо, 22 человека погибли, включая четырех детей, еще 12 человек пострадали, сообщает газета Universal. РИА Новости, 02.11.2025
В Мексике из-за взрыва в магазине погибли 22 человека, сообщают СМИ
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Взрыв произошел в магазине в мексиканском городе Эрмосильо, 22 человека погибли, включая четырех детей, еще 12 человек пострадали, сообщает газета Universal
.
По данным газеты, взрыв произошел в одном из магазинов местной сети Waldo, после чего здание загорелось.
"Двенадцать человек пострадали и 22 погибли, включая четырех несовершеннолетних", - отметила газета, добавив, что у пострадавших - ожоги.
Издание добавляет, что спасатели прибыли на место инцидента. Отмечается, что взрыв мог произойти из-за машины, которая была припаркована у магазина, однако точная причина происшествия остается неизвестной.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования родственникам погибших и добавила, что по ее указанию в Эрмосильо будет направлена спасательная команда для помощи раненым.