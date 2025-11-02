В Мексике из-за взрыва в магазине погибли 22 человека, сообщают СМИ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в магазине в мексиканском городе Эрмосильо, 22 человека погибли, включая четырех детей, еще 12 человек пострадали, сообщает газета Universal

По данным газеты, взрыв произошел в одном из магазинов местной сети Waldo, после чего здание загорелось.

"Двенадцать человек пострадали и 22 погибли, включая четырех несовершеннолетних", - отметила газета, добавив, что у пострадавших - ожоги.

Издание добавляет, что спасатели прибыли на место инцидента. Отмечается, что взрыв мог произойти из-за машины, которая была припаркована у магазина, однако точная причина происшествия остается неизвестной.