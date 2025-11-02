https://ria.ru/20251102/mchs-2052508916.html
В Краснодарском крае локализовали пожар на буксире
Пожар в Краснодарском крае, где загорелся буксир в порту "Кавказ" локализован, члены экипажа не пострадали, сообщает Западное МСУТ СК. РИА Новости, 02.11.2025
