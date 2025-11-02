Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае локализовали пожар на буксире
15:13 02.11.2025
В Краснодарском крае локализовали пожар на буксире
Пожар в Краснодарском крае, где загорелся буксир в порту "Кавказ" локализован, члены экипажа не пострадали, сообщает Западное МСУТ СК. РИА Новости, 02.11.2025
краснодарский край
керченский пролив
россия
следственный комитет россии (ск рф)
южная транспортная прокуратура
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
россия
краснодарский край, керченский пролив, россия, следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура, происшествия
Краснодарский край, Керченский пролив, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Южная транспортная прокуратура, Происшествия
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пожар в Краснодарском крае, где загорелся буксир в порту "Кавказ" локализован, члены экипажа не пострадали, сообщает Западное МСУТ СК.
Ранее Южная транспортная прокуратура сообщала, что в порту "Кавказ" произошло возгорание буксира.
13:22
"По предварительным данным, утром 2 ноября 2025 года в акватории Керченского пролива в Краснодарском крае в помещении мостика буксира произошло возгорание. Пожар локализован, члены экипажа не пострадали. Сумма ущерба устанавливается", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По факту инцидента проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).
Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
31 октября, 16:43
 
Краснодарский крайКерченский проливРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Южная транспортная прокуратураПроисшествия
 
 
