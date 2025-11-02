Рейтинг@Mail.ru
08:44 02.11.2025
Основатель Megaupload и Mega посоветовал Трампу помириться с Маском
Основатель Megaupload и Mega посоветовал Трампу помириться с Маском
Основатель Megaupload и Mega посоветовал Трампу помириться с Маском

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, дал советы президенту США Дональду Трампу, призвав его помириться с американским бизнесменом Илоном Маском и прекратить накалять обстановку в Венесуэле и Иране.
"Трамп должен: помириться с Илоном Маском. Начать сокращать расходы. Америка - банкрот,... прекратить это дерьмо в Венесуэле и Иране. Вам не достанется их нефть... Прекратить нести чушь о мировом господстве. Вы (США - ред.) - одна из многих стран", - написал Дотком в соцсети X.
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком ранее попадал в поле внимания ФБР, в том числе был задержан по запросу бюро и обвинялся в рэкете, отмывании денег и мошенничестве. Сам Ким Дотком называл обвинения в свой адрес предвзятыми. США требуют его выдачи из Новой Зеландии, где он сейчас проживает и продолжает судебную тяжбу против экстрадиции.
Файлообменник Кима Доткома megaupload.com - один из крупнейших - был закрыт в США в 2012 году. В ответ на его закрытие хакерская группировка Anonymous на время вывела из строя сайты минюста США, ФБР и несколько ресурсов кинематографической и музыкальной индустрии, в том числе сайты компаний BMI и Universal Music.
Мадуро обвинил США в попытке захватить природные богатства Венесуэлы
Мадуро обвинил США в попытке захватить природные богатства Венесуэлы
