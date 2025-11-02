https://ria.ru/20251102/mask-2052472133.html
Основатель Megaupload и Mega посоветовал Трампу помириться с Маском
Основатель Megaupload и Mega посоветовал Трампу помириться с Маском - РИА Новости, 02.11.2025
Основатель Megaupload и Mega посоветовал Трампу помириться с Маском
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, дал советы президенту США Дональду Трампу, призвав его помириться с... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T08:44:00+03:00
2025-11-02T08:44:00+03:00
2025-11-02T08:44:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
иран
ким дотком (шмитц)
дональд трамп
илон маск
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_86515744da1e3a0dfb256b23816d350e.jpg
https://ria.ru/20251101/ssha-2052231696.html
сша
венесуэла
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ceb0a651687c7a2dbbaddb6611ad48cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, иран, ким дотком (шмитц), дональд трамп, илон маск, фбр, megaupload, anonymous
В мире, США, Венесуэла, Иран, Ким Дотком (Шмитц), Дональд Трамп, Илон Маск, ФБР, Megaupload, Anonymous
Основатель Megaupload и Mega посоветовал Трампу помириться с Маском
Основатель Megaupload и Mega Ким Дотком посоветовал Трампу помириться с Маском