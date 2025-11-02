https://ria.ru/20251102/mars-2052454069.html
Глава Курчатовского института рассказал, сколько дней лететь до Марса
Глава Курчатовского института рассказал, сколько дней лететь до Марса - РИА Новости, 02.11.2025
Глава Курчатовского института рассказал, сколько дней лететь до Марса
Полет до Марса займет около 250 дней, сообщил РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. РИА Новости, 02.11.2025
Глава Курчатовского института рассказал, сколько дней лететь до Марса
Глава Курчатовского института Ковальчук: полет до Марса займет около 250 дней