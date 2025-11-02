Рейтинг@Mail.ru
Глава Курчатовского института рассказал, сколько дней лететь до Марса
Наука
 
02:17 02.11.2025
Глава Курчатовского института рассказал, сколько дней лететь до Марса
Полет до Марса займет около 250 дней, сообщил РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. РИА Новости, 02.11.2025
марс, луна, москва, михаил ковальчук, курчатовский институт, российское общество "знание"
Наука, Марс, Луна, Москва, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Российское общество "Знание"
Глава Курчатовского института рассказал, сколько дней лететь до Марса

Глава Курчатовского института Ковальчук: полет до Марса займет около 250 дней

© Public domainПоверхность Марса
Поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Public domain
Поверхность Марса. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Полет до Марса займет около 250 дней, сообщил РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
"Если мы хотим освоить космос, нам надо освоить ближнюю к нам, так сказать, возможность, это Луна. Она недалеко, туда быстро лететь, это не 250 дней (полета - ред.) на Марс", - сказал Ковальчук на полях просветительского марафона "Знание.Наука".
По словам главы Курчатовского института, начался новый этап освоения космоса.
Марафон "Знание.Наука" - крупнейший проект Российского общества "Знание", посвященный популяризации науки и научной деятельности, который проходил 30–31 октября 2025 года в Москве, в Национальном Центре "Россия".
Наука
 
 
