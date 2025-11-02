https://ria.ru/20251102/maldivy-2052486374.html
На Мальдивах запретили новым поколениям граждан употреблять табак
2025-11-02T11:08:00+03:00
мальдивы
в мире
мальдивы
мальдивы, в мире
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На Мальдивах запретили употреблять табак людям, рожденным после 2007 года, пишет The Guardian.
"Согласно новому положению, лицам, родившимся 1 января 2007 года или позднее, запрещено покупать, использовать или продавать табачные изделия", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что запрет распространяется на все виды табачных изделий, и розничные торговцы обязаны проверять возраст перед продажей.
Кроме того, ограничения распространяются и на туристов.