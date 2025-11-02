На Мальдивах запретили новым поколениям граждан употреблять табак

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На Мальдивах запретили употреблять табак людям, рожденным после 2007 года, пишет The Guardian.



"Согласно новому положению, лицам, родившимся 1 января 2007 года или позднее, запрещено покупать, использовать или продавать табачные изделия", — говорится в публикации.



В статье отмечается, что запрет распространяется на все виды табачных изделий, и розничные торговцы обязаны проверять возраст перед продажей.



Кроме того, ограничения распространяются и на туристов.