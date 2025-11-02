Рейтинг@Mail.ru
На Мальдивах запретили новым поколениям граждан употреблять табак - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 02.11.2025 (обновлено: 12:14 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/maldivy-2052486374.html
На Мальдивах запретили новым поколениям граждан употреблять табак
На Мальдивах запретили новым поколениям граждан употреблять табак - РИА Новости, 02.11.2025
На Мальдивах запретили новым поколениям граждан употреблять табак
На Мальдивах запретили употреблять табак людям, рожденным после 2007 года, пишет The Guardian. "Согласно новому положению, лицам, родившимся 1 января 2007 года... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T11:08:00+03:00
2025-11-02T12:14:00+03:00
мальдивы
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982799179_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_1f55debdd47c648e7bcaaa490685d254.jpg
https://ria.ru/20251021/gosduma-2049583093.html
мальдивы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982799179_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_a5deaa038fff7d6f8e2506e2b2782712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мальдивы, в мире
Мальдивы, В мире
На Мальдивах запретили новым поколениям граждан употреблять табак

Мальдивы запретили употребление табака для поколения рожденных после 2007 года

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкМужчина курит сигарету
Мужчина курит сигарету - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Мужчина курит сигарету. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На Мальдивах запретили употреблять табак людям, рожденным после 2007 года, пишет The Guardian.

"Согласно новому положению, лицам, родившимся 1 января 2007 года или позднее, запрещено покупать, использовать или продавать табачные изделия", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что запрет распространяется на все виды табачных изделий, и розничные торговцы обязаны проверять возраст перед продажей.

Кроме того, ограничения распространяются и на туристов.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Госдума одобрила проект о запрете продажи вейпов и табака на остановках
21 октября, 14:11
 
МальдивыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала