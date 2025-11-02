Появились подробности о подозреваемых в ограблении Лувра

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Двое из подозреваемых по делу об ограблении Лувра в 2015 году были осуждены в рамках одного и того же дела о краже, заявила прокурор Парижа Лор Бекко.

"Если мы сопоставим уголовное прошлое двух участников, о которых я говорила, то они во всяком случае были замешаны в одном и том же деле о краже, по которому они были осуждены в 2015 году в Париже", - заявила прокурор в воскресенье в интервью радиостанции Franceinfo

По ее словам, у одного из подозреваемых было 11 обвинительных приговоров, большая часть из которых - за кражи при отягчающих обстоятельствах. У другого - примерно 15 обвинительных приговоров, в том числе два за кражи при отягчающих обстоятельствах.

Бекко отметила, что по делу об ограблении Лувра разыскивается еще "по меньшей мере один человек". Она не стала отвечать на вопрос, приближаются ли следователи к обнаружению украденных драгоценностей.

Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.