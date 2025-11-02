Рейтинг@Mail.ru
СМИ: героем вирусной фотографии у Лувра стал французский школьник - РИА Новости, 02.11.2025
00:37 02.11.2025 (обновлено: 06:13 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/luvr-2052448912.html
СМИ: героем вирусной фотографии у Лувра стал французский школьник
СМИ: героем вирусной фотографии у Лувра стал французский школьник
СМИ: героем вирусной фотографии у Лувра стал французский школьник

Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция
БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Французский школьник стал героем вирусной фотографии, сделанной у Лувра после октябрьского ограбления музея, сообщает немецкий журнал Spiegel.
"После ограбления Лувра перед музеем рядом с полицейскими сфотографировали необычно элегантно одетого молодого человека. Фото облетело весь мир и вызвало вопросы: он детектив? Или это искусственный интеллект? Журнал Spiegel его нашел", — отмечает издание.
На снимке 15-летний Педро Элиас Гарсон Дельво запечатлен в костюме-тройке и шляпе рядом с полицейскими у входа в музей. Пользователи социальных сетей сравнили его с детективами из фильмов 1940-х годов, а некоторые предположили, что юноша участвует в расследовании кражи. Другие — начали подозревать, что фото создано с помощью искусственного интеллекта.
Позже выяснилось, что школьник не имеет отношения к делу: он просто пришел в музей вместе с матерью, 50-летней Фелисите Гарсон Делво, но здание оказалось закрытым после происшествия.
"Мы пришли примерно через два часа после кражи. Когда сделали фото, я подошла к полицейским и спросила, что происходит", — рассказала изданию мать школьника.
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
По данным прокурора Парижа Лор Бекко, на данный момент были задержаны семь подозреваемых в ограблении Лувра. Четверым из них были предъявлены обвинения, трое были отпущены на свободу.
