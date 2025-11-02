Жители четырех регионов выиграли по миллиону рублей в лотерее "Мечталлион"

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Жители сразу четырех регионов выиграли по 1 миллиону рублей в праздничном розыгрыше лотереи "Мечталлион", а всего было разыграно более 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

"По итогам 163-го тиража "Мечталлион" сумма выигрышей всех категорий составила 100 536 880 рублей. При этом четверо участников выиграли по 1 миллиону рублей. Счастливые билеты они купили в Пермском крае, Амурской, Сахалинской и Челябинской областях", - сообщили в компании.