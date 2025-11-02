Рейтинг@Mail.ru
Жители четырех регионов выиграли по миллиону рублей в лотерее "Мечталлион" - РИА Новости, 02.11.2025
Хорошие новости
 
14:03 02.11.2025 (обновлено: 14:04 02.11.2025)
Жители четырех регионов выиграли по миллиону рублей в лотерее "Мечталлион"
Жители четырех регионов выиграли по миллиону рублей в лотерее "Мечталлион"
Жители четырех регионов выиграли по миллиону рублей в лотерее "Мечталлион"

Четверо россиян выиграли по миллиону рублей в лотерею ко Дню народного единства

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Жители сразу четырех регионов выиграли по 1 миллиону рублей в праздничном розыгрыше лотереи "Мечталлион", а всего было разыграно более 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"По итогам 163-го тиража "Мечталлион" сумма выигрышей всех категорий составила 100 536 880 рублей. При этом четверо участников выиграли по 1 миллиону рублей. Счастливые билеты они купили в Пермском крае, Амурской, Сахалинской и Челябинской областях", - сообщили в компании.
Там уточнили, что тираж лотереи был приурочен ко Дню народного единства.
"Спустил за два месяца": на что победители лотерей тратят миллионы
21 октября, 08:00
 
