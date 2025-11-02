В Новосибирской области перевернулась лодка с людьми, один человек погиб

НОВОСИБИРСК, 2 ноя - РИА Новости. Лодка, на борту которой находилось четыре человека, перевернулась на реке Обь в Болотнинском районе Новосибирской области, один человек погиб, еще двоих ищут, сообщает в воскресенье Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, 1 ноября 2025 года маломерное судно, на борту которого находилось четыре человека, двигалось по реке Обь в районе Ингалинской протоки Болотнинского района Новосибирской области. В ходе движения лодка перевернулась, четыре человека оказались в воде, в результате чего один человек погиб, один не пострадал, местонахождение двоих не установлено", - говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся поиски пострадавших. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).
Следователи выехали на место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
