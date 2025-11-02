Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области перевернулась лодка с людьми, один человек погиб - РИА Новости, 02.11.2025
06:49 02.11.2025
В Новосибирской области перевернулась лодка с людьми, один человек погиб
В Новосибирской области перевернулась лодка с людьми, один человек погиб
Лодка, на борту которой находилось четыре человека, перевернулась на реке Обь в Болотнинском районе Новосибирской области, один человек погиб, еще двоих ищут,... РИА Новости, 02.11.2025
происшествия, новосибирская область, обь, болотнинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Обь, Болотнинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области перевернулась лодка с людьми, один человек погиб

На Оби в Новосибирской области перевернулась лодка с людьми, один человек погиб

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 2 ноя - РИА Новости. Лодка, на борту которой находилось четыре человека, перевернулась на реке Обь в Болотнинском районе Новосибирской области, один человек погиб, еще двоих ищут, сообщает в воскресенье Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, 1 ноября 2025 года маломерное судно, на борту которого находилось четыре человека, двигалось по реке Обь в районе Ингалинской протоки Болотнинского района Новосибирской области. В ходе движения лодка перевернулась, четыре человека оказались в воде, в результате чего один человек погиб, один не пострадал, местонахождение двоих не установлено", - говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся поиски пострадавших. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).
Следователи выехали на место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ПроисшествияНовосибирская областьОбьБолотнинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
