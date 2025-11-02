В Новосибирской области перевернулась лодка с людьми, один человек погиб

НОВОСИБИРСК, 2 ноя - РИА Новости. Лодка, на борту которой находилось четыре человека, перевернулась на реке Обь в Болотнинском районе Новосибирской области, один человек погиб, еще двоих ищут, сообщает в воскресенье Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.