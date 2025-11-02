На севере Италии под лавиной погибли пять немецких альпинистов

РИМ, 2 ноя - РИА Новости. Жертвами схода лавины в области Трентино-Южный Тироль на севере Италии стали пять альпинистов из Германии, сообщает местное издание Жертвами схода лавины в области Трентино-Южный Тироль на севере Италии стали пять альпинистов из Германии, сообщает местное издание Alto Adige со ссылкой на местную горно-спасательную службу.

В воскресенье утром спасатели обнаружили тела двух альпинистов, пропавших накануне вечером в горном массиве Ортлес. Погибшими оказались отец и его 17-летняя дочь.

Поисково-спасательная операция проходила в сложных условиях: после того как в субботу были найдены тела трех других жертв, работы пришлось приостановить из-за плотного тумана. Как пишет агентство Adnkronos, c улучшением погоды спасатели с помощью вертолета были доставлены на высоту около 2600 метров, откуда они пешком дошли до места схода лавины.