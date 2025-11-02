https://ria.ru/20251102/lavina-2052497643.html
На севере Италии под лавиной погибли пять немецких альпинистов
2025-11-02T13:46:00+03:00
в мире
италия
германия
италия
германия
в мире, италия, германия
РИМ, 2 ноя - РИА Новости.
Жертвами схода лавины в области Трентино-Южный Тироль на севере Италии стали пять альпинистов из Германии, сообщает местное издание Alto Adige
со ссылкой на местную горно-спасательную службу.
В воскресенье утром спасатели обнаружили тела двух альпинистов, пропавших накануне вечером в горном массиве Ортлес. Погибшими оказались отец и его 17-летняя дочь.
Поисково-спасательная операция проходила в сложных условиях: после того как в субботу были найдены тела трех других жертв, работы пришлось приостановить из-за плотного тумана. Как пишет агентство Adnkronos, c улучшением погоды спасатели с помощью вертолета были доставлены на высоту около 2600 метров, откуда они пешком дошли до места схода лавины.
Под нее попали две группы немецких альпинистов. В первой группе, состоявшей из трех человек, все участники погибли. Во второй - двое выжили, а двое числились пропавшими до сегодняшнего дня.