Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший главный редактор "Известий" Иван Лаптев - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:08 02.11.2025 (обновлено: 15:28 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/laptev-2052508063.html
Умер бывший главный редактор "Известий" Иван Лаптев
Умер бывший главный редактор "Известий" Иван Лаптев - РИА Новости, 02.11.2025
Умер бывший главный редактор "Известий" Иван Лаптев
Бывший главный редактор газеты "Известия" Иван Лаптев умер в больнице на 92-м году жизни, сообщили в издании. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T15:08:00+03:00
2025-11-02T15:28:00+03:00
культура
россия
известия (газета)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052508243_0:66:2016:1200_1920x0_80_0_0_c4f15b2294f6309432e2ca7275bee207.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052508243_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_74f42d44f2f101cd8fb5e5caf8e5a812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, известия (газета)
Культура, Россия, Известия (газета)
Умер бывший главный редактор "Известий" Иван Лаптев

Бывший главный редактор "Известий" Иван Лаптев умер в возрасте 91 года

© РИА Новости / Хрупов | Перейти в медиабанкГлавный редактор газеты "Известия" Иван Лаптев
Главный редактор газеты Известия Иван Лаптев - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Хрупов
Перейти в медиабанк
Главный редактор газеты "Известия" Иван Лаптев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бывший главный редактор газеты "Известия" Иван Лаптев умер в больнице на 92-м году жизни, сообщили в издании.
"К сожалению, Иван Дмитриевич Лаптев сегодня утром скончался", — приводят "Известия" слова его жены Татьяны.
Лаптев родился 15 октября 1934 года в деревне Сладкое Омской области. Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт имени Куйбышева и Академию общественных наук при ЦК КПСС.
Работал в газете "Советская Россия" и журнале "Коммунист", был заместителем главного редактора "Правды". "Известия" возглавлял с 1984 по 1990 год.
В 1990-1991 годах был председателем Совета Союза Верховного Совета СССР.
 
КультураРоссияИзвестия (газета)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала