Умер бывший главный редактор "Известий" Иван Лаптев
Умер бывший главный редактор "Известий" Иван Лаптев - РИА Новости, 02.11.2025
Умер бывший главный редактор "Известий" Иван Лаптев
Бывший главный редактор газеты "Известия" Иван Лаптев умер в больнице на 92-м году жизни, сообщили в издании. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T15:08:00+03:00
2025-11-02T15:08:00+03:00
2025-11-02T15:28:00+03:00
культура
россия
известия (газета)
россия
Новости
Умер бывший главный редактор "Известий" Иван Лаптев
