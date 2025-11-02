Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжают уничтожать боевиков ВСУ, окруженных в районе Купянска - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 02.11.2025 (обновлено: 12:56 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/kupyansk-2052493284.html
ВС России продолжают уничтожать боевиков ВСУ, окруженных в районе Купянска
ВС России продолжают уничтожать боевиков ВСУ, окруженных в районе Купянска - РИА Новости, 02.11.2025
ВС России продолжают уничтожать боевиков ВСУ, окруженных в районе Купянска
Штурмовые отряды шестой армии группировки "Запад" продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T12:45:00+03:00
2025-11-02T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России продолжают уничтожать боевиков ВСУ, окруженных в районе Купянска

Бойцы "Запада" продолжают уничтожать окруженную под Купянском группировку ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Штурмовые отряды шестой армии группировки "Запад" продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что южнее Купянска-Узлового в Харьковской области была пресечена попытка прорыва украинских формирований к реке Оскол с целью выхода из кольца окружения. При этом уничтожены 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла.
"Отражены три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожено до 20 боевиков и бронеавтомобиль "Джура", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала