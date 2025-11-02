Рейтинг@Mail.ru
Пленный боец ВСУ рассказал, как удерживал дома в Купянске - РИА Новости, 02.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:43 02.11.2025
Пленный боец ВСУ рассказал, как удерживал дома в Купянске
Пленный боец ВСУ рассказал, как удерживал дома в Купянске
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленный боец ВСУ рассказал, как удерживал дома в Купянске

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пленный боец ВСУ Юрий Шаповаленко на видео от Минобороны РФ рассказал, что удерживание занятых домов в Купянске по приказу командования для украинских солдат означало верную смерть.
"Задача была удерживать занятые нами дома, чтобы штурмы россиян не прошли. Но мы понимали, что это дорога в один конец – когда только добирались до позиции, мы видели горы сожжённой нашей техники и много трупов наших военнослужащих", - сказал военнопленный Шаповаленко.
По его словам, военнослужащие РФ в большом количестве вошли в Купянск, именно это послужило причиной для Шаповаленко и его сослуживцев выйти к Вооруженным силам РФ с "белой тряпкой" и сдаться в плен.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска
Вчера, 13:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
