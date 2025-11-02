Пленный боец ВСУ рассказал, как удерживал дома в Купянске

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пленный боец ВСУ Юрий Шаповаленко на видео от Минобороны РФ рассказал, что удерживание занятых домов в Купянске по приказу командования для украинских солдат означало верную смерть.

"Задача была удерживать занятые нами дома, чтобы штурмы россиян не прошли. Но мы понимали, что это дорога в один конец – когда только добирались до позиции, мы видели горы сожжённой нашей техники и много трупов наших военнослужащих", - сказал военнопленный Шаповаленко.