Пленный боец ВСУ рассказал, как удерживал дома в Купянске
Пленный боец ВСУ рассказал, как удерживал дома в Купянске - РИА Новости, 02.11.2025
Пленный боец ВСУ рассказал, как удерживал дома в Купянске
Пленный боец ВСУ Юрий Шаповаленко на видео от Минобороны РФ рассказал, что удерживание занятых домов в Купянске по приказу командования для украинских солдат... РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
россия
2025
Новости
ru-RU
Видео с военнослужащими ВСУ, сдавшимися в плен в районе Купянска
Минобороны России показало кадры с пленными военными ВСУ, которые на видео рассказывают подробности того, как их бросили без поддержки, боеприпасов и еды. Также пленные объяснили свое решение сдаться российским военным. Сдавшийся в плен военный ВСУ Алексей Виндер признал бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих.
Пленный боец ВСУ рассказал, как удерживал дома в Купянске
Пленный Шаповаленко: Удержание домов в Купянске означало верную смерть