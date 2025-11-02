Рейтинг@Mail.ru
Крикалев рассказал об участниках первой миссии на МКС
Наука
 
02:14 02.11.2025
Крикалев рассказал об участниках первой миссии на МКС
Крикалев рассказал об участниках первой миссии на МКС
Экипаж первой миссии на Международной космической станции был необыкновенно опытным, каждый его участник уже совершил на тот момент несколько космических... РИА Новости, 02.11.2025
Крикалев рассказал об участниках первой миссии на МКС

Сергей Крикалев
Сергей Крикалев. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Экипаж первой миссии на Международной космической станции был необыкновенно опытным, каждый его участник уже совершил на тот момент несколько космических полетов, сообщил российский космонавт, заместитель гендиректора "Роскосмоса" Сергей Крикалёв в видеоролике, который РИА Новости предоставила студия "Космопорт".
Экипаж первой долговременной экспедиции, в который вошли российские космонавты Сергей Крикалёв, Юрий Гидзенко и американский астронавт Ульям Шеперд, прибыл на МКС ровно 25 лет назад - 2 ноября 2000 года. С тех пор на станции постоянно поддерживалось присутствие человека.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Работу МКС могут продлить, считает эксперт
01:25
"Когда формировался первый экипаж, было понятно, что много ответственных и рискованных задач будет стоять перед первой экспедицией… и нас сформировали - экипаж, который должен был по максимуму сделать всё, чтобы оживить станцию и подготовить станцию к дальнейшим научным экспериментам и продолжению работы", - сказал Крикалёв.
Он уточнил, что до этого случая, как и в наши дни, космические экипажи формировались как из опытных, так и из молодых космонавтов, чтобы уже летавшие передавали им свои навыки во время экспедиции. Однако каждый участник первой экспедиции на МКС летел не в первый раз. Гидзенко уже работал на станции "Мир", Крикалёв также бывал на этой станции и летал на американском Space Shuttle, у Шеперда было несколько краткосрочных полетов на Shuttle.
Крикалёв рассказал, что МКС родилась во время "некоего периода переосмысления, как делать новую станцию". В этот момент в США поняли, что им было бы выгодно сотрудничать с Россией и перенять гораздо более обширный советский опыт долговременного пребывания на орбите. В то же время российские специалисты понимали, что американские "Шаттлы" могли бы резервировать российскую транспортную систему "Союз", а американские спутники дали бы возможность поддерживать связь круглосуточно, а не только в те моменты, когда станция находится над российскими наземными пунктами связи.
"То есть, складывая вместе усилия, мы понимали, что это даст кумулятивный эффект, и, сложив вместе две программы, мы получили больше, чем один плюс один", - отметил Крикалёв.
МКС - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В "Роскосмосе" назвали количество побывавших на МКС космонавтов
