Минпросвещения расширит целевой прием в педагогических вузах
2025-11-02T01:37:00+03:00
2025-11-02T01:37:00+03:00
2025-11-02T11:32:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
единый государственный экзамен (егэ)
россия
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ расширит целевой прием в педагогических вузах страны, так как данный вид обучения позволяет готовить специалистов необходимых квалификаций по тем направлениям, в которых сохраняется потребность, сообщил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.
"Сегодня мы ставим перед собой задачу последовательно расширять это направление, потому что именно целевой прием позволяет нам готовить специалистов необходимых квалификаций по тем направлениям, в которых сохраняется потребность", - сказал министр.
Он отметил, что целевое обучение - это действенный и перспективный инструмент подготовки кадров для российской системы образования.
"В рамках организации приемной кампании 2026 года целевому обучению будет уделено особое внимание. Мы видим в нем один из ключевых механизмов решения кадрового вопроса", - подчеркнул Кравцов
.
По его словам, на сегодняшний день программы целевого обучения успешно реализуются в каждом педагогическом университете страны.