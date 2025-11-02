"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS совершил необычный маневр

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Объект 3I/ATLAS совершил маневр при приближении к Солнцу, продемонстрировав первое доказательство негравитационного ускорения, говорится в докладе Лаборатории реактивного движения NASA.
"Радиальное ускорение от Солнца составляет 135 километров (=9x10^{-7}а.е.) в день в квадрате. Поперечное ускорение относительно направления на Солнце составляет 60 километров (=4x10^{-7}а.е.) в день в квадрате", — говорится в отчете.
Этот необычный маневр был зафиксирован на расстоянии, эквивалентном 203 миллионам километров.
Как предположил ученый из Гарвардского университета Ави Леб, на космический объект действовала неизвестная сила, которая заставляет его отклоняться от траектории при приближении к Солнцу. При этом он предположил, что ATLAS может приводится в движение за счет реактивного движения.
Если это так, пояснил ученый, то объект потеряет половину своей массы за определенный промежуток времени.
"Такая колоссальная потеря массы должна быть обнаружена в виде большого газового шлейфа, окружающего 3I/ATLAS, в течение следующих месяцев: ноября и декабря 2025 года", — резюмировал он.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.
В августе ученый рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.