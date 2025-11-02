"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS совершил необычный маневр

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Объект 3I/ATLAS совершил маневр при приближении к Солнцу, продемонстрировав первое доказательство негравитационного ускорения, говорится в Объект 3I/ATLAS совершил маневр при приближении к Солнцу, продемонстрировав первое доказательство негравитационного ускорения, говорится в докладе Лаборатории реактивного движения NASA.

« "Радиальное ускорение от Солнца составляет 135 километров (=9x10^{-7}а.е.) в день в квадрате. Поперечное ускорение относительно направления на Солнце составляет 60 километров (=4x10^{-7}а.е.) в день в квадрате", — говорится в отчете.

Этот необычный маневр был зафиксирован на расстоянии, эквивалентном 203 миллионам километров.

Как предположил ученый из Гарвардского университета Ави Леб , на космический объект действовала неизвестная сила, которая заставляет его отклоняться от траектории при приближении к Солнцу. При этом он предположил, что ATLAS может приводится в движение за счет реактивного движения.

Если это так, пояснил ученый, то объект потеряет половину своей массы за определенный промежуток времени.

"Такая колоссальная потеря массы должна быть обнаружена в виде большого газового шлейфа, окружающего 3I/ATLAS, в течение следующих месяцев: ноября и декабря 2025 года", — резюмировал он.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.