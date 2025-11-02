https://ria.ru/20251102/koreja-2052472803.html
SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый южно-корейский спутник-шпион
SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый южно-корейский спутник-шпион - РИА Новости, 02.11.2025
SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый южно-корейский спутник-шпион
Американская ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T08:50:00+03:00
2025-11-02T08:50:00+03:00
2025-11-02T08:58:00+03:00
в мире
южная корея
сша
канаверал
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005286066_0:117:3071:1845_1920x0_80_0_0_a35318c794b9d37b5fa946622dcfaecd.jpg
https://ria.ru/20251031/kitay-2052189136.html
южная корея
сша
канаверал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005286066_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3c3158a0212f7c6c947f309f7a056ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, сша, канаверал, spacex
В мире, Южная Корея, США, Канаверал, SpaceX
SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый южно-корейский спутник-шпион
Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи