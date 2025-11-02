SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый южно-корейский спутник-шпион

СЕУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Американская ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны Республики Корея.

Это последний военный спутник, запущенный в рамках плана развёртывания пяти спутников для более эффективного мониторинга Северной Кореи и снижения зависимости РК от американских спутниковых снимков.