SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый южно-корейский спутник-шпион
08:50 02.11.2025 (обновлено: 08:58 02.11.2025)
SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый южно-корейский спутник-шпион
Американская ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны... РИА Новости, 02.11.2025
в мире, южная корея, сша, канаверал, spacex
В мире, Южная Корея, США, Канаверал, SpaceX
SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый южно-корейский спутник-шпион

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи

© AP Photo / John RaouxРакета SpaceX Falcon 9
Ракета SpaceX Falcon 9
© AP Photo / John Raoux
Ракета SpaceX Falcon 9. Архивное фото
СЕУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Американская ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны Республики Корея.
"SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту пятый спутник-шпион Южной Кореи", - пишет агентство.
Спутник, оснащённый радиолокационной станцией с синтезированной апертурой, был запущен 2 ноября с базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.
Это последний военный спутник, запущенный в рамках плана развёртывания пяти спутников для более эффективного мониторинга Северной Кореи и снижения зависимости РК от американских спутниковых снимков.
Запуск пилотируемого корабля Шэньчжоу-21 - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала к орбитальной станции "Тяньгун"
