Житель Подмосковья взыскал через суд компенсацию за укус корги

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пострадавший от укуса корги через суд взыскал с его хозяина 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.

"Взыскать в пользу... в счет компенсации морального вреда 30 тысяч рублей", - говорится в материалах дела в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам дела, во время прогулки по территории СНТ в подмосковном районе Щёлково истца за ногу укусила собака породы метис корги. Сразу после инцидента он вызвал наряд ППС, который составил протокол происшествия.

Сам мужчина находился в шоковом состоянии и от немедленной госпитализации отказался, говорится в материалах.

Позднее пострадавший обратился в травмпункт, где медики сделали ему прививки от столбняка и бешенства.

После этого мужчина амбулаторно лечился на протяжении месяца, а также обращался к участковому врачу с жалобами на последствия укуса собаки – боль и зуд в ноге, сведение пальцев, боли в руке от вакцинации. Кроме того, он жаловался, что его преследовали кошмары, повысилось давление и в целом ухудшилось состояния здоровья.

Пострадавший пытался инициировать возбуждение уголовного дела, однако ему отказали.

Тогда он обратился с иском в Таганский суд Москвы , в котором просил хозяина собаки выплатить ему 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. В иске мужчина указывал, что причиненный вред ответчик не загладил. В суде он подтвердил изложенное фотографиями места укуса и медицинскими документами.