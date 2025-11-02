Рейтинг@Mail.ru
Житель Подмосковья взыскал через суд компенсацию за укус корги - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/kompensatsiya-2052476149.html
Житель Подмосковья взыскал через суд компенсацию за укус корги
Житель Подмосковья взыскал через суд компенсацию за укус корги - РИА Новости, 02.11.2025
Житель Подмосковья взыскал через суд компенсацию за укус корги
Пострадавший от укуса корги через суд взыскал с его хозяина 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T09:27:00+03:00
2025-11-02T09:27:00+03:00
происшествия
щелково
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
https://ria.ru/20250323/shtraf-2006738163.html
https://ria.ru/20250310/sobaka-2003995592.html
щелково
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, щелково, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Щелково, Москва, Московская область (Подмосковье)
Житель Подмосковья взыскал через суд компенсацию за укус корги

В Щелково пострадавший от укуса корги через суд взыскал с его хозяина 30 тыс руб

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пострадавший от укуса корги через суд взыскал с его хозяина 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
"Взыскать в пользу... в счет компенсации морального вреда 30 тысяч рублей", - говорится в материалах дела в распоряжении РИА Новости.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, оштрафовали
23 марта, 05:38
Согласно материалам дела, во время прогулки по территории СНТ в подмосковном районе Щёлково истца за ногу укусила собака породы метис корги. Сразу после инцидента он вызвал наряд ППС, который составил протокол происшествия.
Сам мужчина находился в шоковом состоянии и от немедленной госпитализации отказался, говорится в материалах.
Позднее пострадавший обратился в травмпункт, где медики сделали ему прививки от столбняка и бешенства.
После этого мужчина амбулаторно лечился на протяжении месяца, а также обращался к участковому врачу с жалобами на последствия укуса собаки – боль и зуд в ноге, сведение пальцев, боли в руке от вакцинации. Кроме того, он жаловался, что его преследовали кошмары, повысилось давление и в целом ухудшилось состояния здоровья.
Пострадавший пытался инициировать возбуждение уголовного дела, однако ему отказали.
Тогда он обратился с иском в Таганский суд Москвы, в котором просил хозяина собаки выплатить ему 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. В иске мужчина указывал, что причиненный вред ответчик не загладил. В суде он подтвердил изложенное фотографиями места укуса и медицинскими документами.
Тем не менее, суд удовлетворил его требования лишь частично, а также обязал ответчика оплатить три тысячи рублей за госпошлину в доход бюджета.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Тверской области собака напала на троих несовершеннолетних
10 марта, 06:59
 
ПроисшествияЩелковоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала