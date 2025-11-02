"Монреаль" обыграл "Оттаву" благодаря голу Демидова

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0). В составе "Канадиенс" шайбы в основное время матча забросили Коул Кофилд (8-я минута), Юрай Слафковски (10) и российский нападающий Иван Демидов (58), который был признан третьей звездой матча. Автором победного гола в овертайме стал Алекс Ньюхук (62). У гостей отличились Дрейк Батерсон (32), Майкл Амадио (40) и Тим Штюцле (53).