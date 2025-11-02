Рейтинг@Mail.ru
"Монреаль" обыграл "Оттаву" благодаря голу Демидова
Хоккей
 
05:12 02.11.2025
"Монреаль" обыграл "Оттаву" благодаря голу Демидова
Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
национальная хоккейная лига (нхл), монреаль канадиенс, оттава сенаторз, иван демидов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Монреаль Канадиенс, Оттава Сенаторз, Иван Демидов
Хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : x.com/canadiensmtl
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 ноября 2025 • начало в 02:00
Закончен в OT
Монреаль
4 : 3
Оттава
07:05 • Коул Кофилд
(Ник Сузуки)
09:25 • Юрай Слафковский
(Ник Сузуки, Коул Кофилд)
57:37 • Иван Демидов
(Лэйн Хатсон, Майк Мэтесон)
61:40 • Алекс Ньюхук
31:53 • Дрейк Батерсон
39:49 • Майк Амадио
(Шейн Пинто, Артем Зуб)
52:27 • Тим Штюцле
(Дрейк Батерсон, Тайлер Клевен)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0). В составе "Канадиенс" шайбы в основное время матча забросили Коул Кофилд (8-я минута), Юрай Слафковски (10) и российский нападающий Иван Демидов (58), который был признан третьей звездой матча. Автором победного гола в овертайме стал Алекс Ньюхук (62). У гостей отличились Дрейк Батерсон (32), Майкл Амадио (40) и Тим Штюцле (53).
Российский защитник "Оттавы" Артем Зуб отметился голевой передачей.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" благодаря передачам Кирилла Марченко и Ивана Проворова обыграли "Сент-Луис Блюз" (3:2), а "Филадельфия Флайерз" с Матвеем Мичковым проиграла "Торонто Мейпл Лифс" (2:5).
Хоккей
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Иван Демидов
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
