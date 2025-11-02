Рейтинг@Mail.ru
03:17 02.11.2025
Нутрициолог рассказала, как выбрать хлеб
Нутрициолог рассказала, как выбрать хлеб
В составе хлеба не должно быть пшеничной муки, дрожжей, сахара, подсолнечного и растительного масел, сообщила РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова. РИА Новости, 02.11.2025
2025
Общество
Нутрициолог рассказала, как выбрать хлеб

Масленникова: в составе хлеба не должно быть дрожжей, сахара и масел

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В составе хлеба не должно быть пшеничной муки, дрожжей, сахара, подсолнечного и растительного масел, сообщила РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.
"При выборе хлеба внимательно читаем состав, избегаем или минимизируем по содержанию пшеничную муку, дрожжи, сахар, подсолнечное, растительное масло, маргарин, спред", - рассказала Масленникова.
Нутрициолог отметила, что пшеничная мука может стать провокатором аутоиммунных заболеваний, дрожжи способны вызвать вздутие живота, а сахар - повысить риски возникновения диабета.
"Пшеничная мука часто отбелена и содержит много глютена как провокатора аутоиммунных заболеваний и кишечной проницаемости. Дрожжи могут способствовать избыточному брожению в кишечнике, вызывая вздутие живота. Сахар нарушает метаболизм глюкозы и ведет к рискам диабета и онкологии", - подчеркнула специалист.
Отдельное внимание эксперт посоветовала уделить продуктам, которые содержат трансжиры, так как они повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.
"Подсолнечное, растительное масло, маргарин, спред содержат трансжиры, которые повышают уровень "плохого холестерина" и ведут к рискам развития сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила Масленникова.
Нутрициолог также напомнила про вред эмульгаторов, консервантов, красителей и вкусовых добавок в составе продуктов.
