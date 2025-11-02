Нутрициолог рассказала, как выбрать хлеб

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В составе хлеба не должно быть пшеничной муки, дрожжей, сахара, подсолнечного и растительного масел, сообщила РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.

"При выборе хлеба внимательно читаем состав, избегаем или минимизируем по содержанию пшеничную муку, дрожжи, сахар, подсолнечное, растительное масло, маргарин, спред", - рассказала Масленникова.

Нутрициолог отметила, что пшеничная мука может стать провокатором аутоиммунных заболеваний, дрожжи способны вызвать вздутие живота, а сахар - повысить риски возникновения диабета.

"Пшеничная мука часто отбелена и содержит много глютена как провокатора аутоиммунных заболеваний и кишечной проницаемости. Дрожжи могут способствовать избыточному брожению в кишечнике, вызывая вздутие живота. Сахар нарушает метаболизм глюкозы и ведет к рискам диабета и онкологии", - подчеркнула специалист.

Отдельное внимание эксперт посоветовала уделить продуктам, которые содержат трансжиры, так как они повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Подсолнечное, растительное масло, маргарин, спред содержат трансжиры, которые повышают уровень "плохого холестерина" и ведут к рискам развития сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила Масленникова.