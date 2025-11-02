Следствие устанавливает соучастников дела о хищении денег у бойцов СВО

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи продолжают устанавливать соучастников в уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости информированный источник.

По данному делу уже арестовано 40 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.

"Следователи продолжают устанавливать иных фигурантов, причастных к преступлениям в рамках данного уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт " Шереметьево ", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В банду, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

Кроме того, как ранее сообщал РИА Новости источник, в деле фигурирует главарь преступной группировки "Лобненские" и его сын. Последний отправлен в один из столичных СИЗО, а его отец объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.

Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.