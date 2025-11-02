Рейтинг@Mail.ru
Следствие устанавливает соучастников дела о хищении денег у бойцов СВО - РИА Новости, 02.11.2025
03:51 02.11.2025
Следствие устанавливает соучастников дела о хищении денег у бойцов СВО
Следствие устанавливает соучастников дела о хищении денег у бойцов СВО - РИА Новости, 02.11.2025
Следствие устанавливает соучастников дела о хищении денег у бойцов СВО
Следователи продолжают устанавливать соучастников в уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 02.11.2025
происшествия, шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Следствие устанавливает соучастников дела о хищении денег у бойцов СВО

Следствие устанавливает соучастников дела о хищении у бойцов СВО в "Шереметьево"

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи продолжают устанавливать соучастников в уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости информированный источник.
По данному делу уже арестовано 40 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.
"Следователи продолжают устанавливать иных фигурантов, причастных к преступлениям в рамках данного уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, фигуранты похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий. В банду, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
Кроме того, как ранее сообщал РИА Новости источник, в деле фигурирует главарь преступной группировки "Лобненские" и его сын. Последний отправлен в один из столичных СИЗО, а его отец объявлен в международный розыск и заочно арестован.
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, одна тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
Сумма ущерба по делу составляет более четырех миллионов рублей.
Заголовок открываемого материала